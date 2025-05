Pedalò abbandonato sulla riva da mesi: «Nessuno interviene» 

Era stato ritrovato a riva, a ridosso della scogliera di Cala Regina lungo il litorale quartese dall’associazione Cittadinanza Attiva Oikos. Un pedalò in pessime condizioni era stato messo in sicurezza dai volontari che ne avevano subito segnalato la presenza agli enti proposti per sollecitare il ritiro. È passato però più di un mese e il pedalò è sempre lì, in acqua e perde pezzi che finiscono in mare.

«Non sappiamo di chi sia la competenza del ritiro» dice il presidente di Cittadinanza Attiva Oikos Michele Randaccio, «ma il pedalò va rimosso perché perde pezzi che inquinano il mare. Noi lo avevamo recuperato e avevamo subito segnalato la sua presenza proprio per avere quanto prima la rimozione che purtroppo non è ancora avvenuta».

I volontari avevano avvistato il mezzo durante una delle passeggiate ecologiche organizzate a Cala Regina dove erano stati raccolti anche bustoni di rifiuti di vario genere. La speranza è che il pedalò non faccia la stessa fine del barchino abbandonato da migranti nella spiaggia di Margine Rosso che era rimasto mesi e mesi in attesa del recupero, perdendo pezzi che erano finiti inesorabilmente in mare. D’estate era diventato anche una sorta di attrazione per i bagnanti che lo avevano usato come scenario per scattare selfie.

