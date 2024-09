Pedalata per Riva: Leggiuno-Cagliari nei luoghi di Gigi 

Sulle strade di Gigi Riva in 8 tappe e 1000 chilometri. Per celebrare Rombo di tuono, scomparso il 22 gennaio a Cagliari, si muovono anche gli appassionati delle due ruote. Al via domani alle 11 – orario che ricorda il numero di maglia del grande attaccante – la “Ciclopedalata sulle strade di Gigi Riva” muoverà i primi passi da Varese, dove si ritroveranno i partecipanti, una decina di cicloturisti provenienti da 10 regioni italiane che diventeranno 16 strada facendo.

Da Leggiuno

Ma la vera partenza avverrà da Leggiuno, paese natale di Riva, presente il sindaco Giovanni Parmigiani. La comitiva proseguirà il suo viaggio toccando i luoghi cari a Gigi, fino alla tappa finale di Cagliari, del 28 settembre, con arrivo allo stadio Amsicora, teatro dell’impresa più iconica di Rombo di tuono: lo scudetto vinto dal Cagliari, anche e soprattutto grazie ai suoi gol, il 12 aprile del 1970. Ideatore della pedalata il giornalista sportivo dell’Unione Sarda Carlo Alberto Melis, supportato nell’organizzazione dall’associazione culturale “Pedalando nella Storia-Maurice Garin”, fondata nel 2011 dal medico romano Andrea Perugini. «L’idea iniziale era quella di celebrare gli 80 anni di Riva, nato il 7 novembre 1944. Poi, in seguito alla morte, è diventata un modo per celebrare l’80° anniversario della nascita e le sue imprese sportive nell’anno della scomparsa», racconta Melis.

L’itinerario

Patrocinata dal Coni, dai comuni di Leggiuno e di Cagliari e dalla Regione, la pedalata guidata da Perugini si svilupperà attraverso luoghi simbolo della storia della leggenda azzurra, come Legnano, dove Riva giocò la prima stagione da professionista prima di approdare in Sardegna, e Firenze, con sosta al Centro Federale di Coverciano e visita al Museo del Calcio che testimonia le sue imprese in Nazionale. «Con 35 reti in 42 partite, in meno di 10 anni, Riva detiene il titolo di capo cannoniere della Nazionale italiana, di cui è stato anche grande dirigente», aggiunge Melis prima di svelare una chicca sul rapporto di Riva col ciclismo: «Quand’era piccolo, il papà Ugo, grande tifoso di Fausto Coppi, lo portava a vedere il passaggio della Tre Valli Varesine, ma, come confessò da adulto, lui si annoiava a morte». Lasciata Coverciano, il gruppo si dirigerà verso Livorno, da dove si imbarcherà per Olbia per proseguire verso la Barbagia e Fonni: qui arriverà il 27, quando ad attenderlo ci sarà la sindaca Daniela Falconi. «Gigi amava la Barbagia, dove si rifugiava per rilassarsi lontano dai riflettori, ed era ricambiato: quando hanno saputo della pedalata», spiega Melis, «i comuni di Tonara e Desulo si sono offerti di accogliere una tappa, ma per questioni pratiche abbiano dovuto declinare l’invito». Previsto in un’unica edizione, il cicloviaggio, che verrà raccontato da Melis in un diario quotidiano su unionesarda.it, si concluderà il 28 settembre a Cagliari con l’arrivo all’Amsicora e la visita alla tomba del campione.

Il programma

1ª tappa, sabato 21 settembre: Varese-Leggiuno-Legnano (km 83,5); 2ª tappa, domenica 22 settembre: Legnano-Roncole Verdi (km 155); 3ª tappa, lunedì 23 settembre: Roncole Verdi- Casone Carpinelli (km 161,5); 4ª tappa, martedì 24 settembre: Casone Carpinelli-Firenze Coverciano (km 150); 5ª tappa, mercoledì 25 settembre: Firenze-Livorno (km 117); 6ª tappa, giovedì 26 settembre: Olbia-Benetutti (km 101,5); 7ª tappa, venerdì 27 settembre: Benetutti-Fonni-Laconi (km 123,8); 8ª tappa, sabato 28 settembre: Laconi-Cagliari (km 105).

RIPRODUZIONE RISERVATA