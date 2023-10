Pedalata ecologica: mille bici  per una festa di solidarietà  

L’attesa dei grandi numeri non è stata tradita. La pedalata ecologica “Teresa Meloni” ha raccolto oltre mille biciclette che hanno percorso le vie della città in un lungo serpentone bianco e festoso. Il messaggio della 39esima edizione era tutto rivolto alla donazione degli organi e a sostegno dell’Aido, la cui sede cittadina compie quarant’anni. Organizzata dalla società ciclistica Terranova- Fancello Cicli, la manifestazione si è diramata su un percorso di oltre 10 chilometri fino ad arrivare all’Anfiteatro del Parco Fausto Noce, dove si è tenuta la premiazione. Diecimila euro l’incasso raccolto, in parte devoluto, e tanti i trofei distribuiti per categoria. A cominciare dai gruppi più numerosi come Aido e associazione oncologica “P.Secchi”, la media “A.Diaz” e l’istituto tecnico “Deffenu” per le scuole, la società ciclistica Terranova seguita dall’Olbia Rugby tra i gruppi sportivi, Comune di Olbia, concessionaria “Pincar”e Cipnes tra i gruppi “aziendali”. La società ciclistica Pattada si è aggiudicata il premio come comitiva più nutrita arrivata da fuori città. All’ottantasettenne Giobbe Uccula il trofeo del partecipante più anziano, al signor Pidinchedda quello di più “fedele” con all’attivo ben 35 partecipazioni su 39 edizioni. Le famiglie Derosas- Deagustini hanno omaggiato il reparto Oncologia dell’ospedale di Olbia con una targa in memoria di Simona Derosas; targhe ricordo anche ai volontari, polizia locale, Anpana e Ages. Sono state estratte 4 biciclette e 10 premi homewear.

RIPRODUZIONE RISERVATA