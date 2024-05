Peculato, udienza Zago risponde al gip 

Ha parlato per oltre un’ora e ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari. L’ex sindaco di Ardauli finito in cella tre giorni fa con l’accusa di peculato e autoriciclaggio ieri mattina è comparso per l’interrogatorio di garanzia. Al suo fianco il difensore, l’avvocato Raffaele Miscali,, assistito dal suo avvocato Raffaele Miscali. Nel corso dell’udienza ha risposto alle domande del giudice Salvatore Carboni, ma al momento non sono filtrati ulteriori elementi. Il suo difensore ha chiesto la revoca della misura cautelare o, quanto meno, l’attenuazione. Richiesta sulla quale il giudice si è riservato. Le sue risposte potrebbero aver chiarito la posizione sulle pesanti accuse mosse dal pm Armando Mammone, secondo cui quando era funzionario nei Comuni di Nughedu Santa Vittoria e Bidonì avrebbe prelevato soldi pubblici per investirli in criptovalute.

L’inchiesta è partita da una segnalazione della sindaca di Nughedu Vanessa Corda dopo che i funzionarti contabili del suo Comune si sono accorti di alcune importanti anomalie nei bilanci degli ultimi due anni. Gli uomini della squadra mobile della questura oristanese, coordinati dal dirigente Samuele Cabizzosu, hanno effettuato gli accertamenti verificando che Claudio Zago autonomamente autorizzava i mandati di pagamento sul proprio conto.

Gli investimenti nella valuta digitale poi non sarebbero andati a buon fine, l’ex sindaco sarebbe finito quindi in una sorta di circolo vizioso continuando a prelevare denaro per cercare una soluzione.

Tre giorni fa l’arresto e ora si attende la decisione del giudice. ( p. m. )

