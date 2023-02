Peculato, nuovo processo per la scrittrice Valentina Neri 

Nuovi guai giudiziari per Valentina Neri, psicologa e scrittrice, già finita sotto processo con l’accusa di peculato perché sospettata di aver sottratto soldi alle persone che affiancava in veste di amministratrice di sostegno. Chiusa l’inchiesta da parte del pm Enrico Lussu, per fatti analoghi a quelli per i quali è già a dibattimento davanti alla Seconda sezione penale del Tribunale, ieri mattina la donna è comparsa davanti al Gup Giuseppe Pintori che avrebbe dovuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio. Il suo avvocato, Fausto Argiolas, ha chiesto e ottenuto il giudizio abbreviato e l’udienza è stata così rinviata al 19 maggio per la discussione.

La Procura contesta che l’imputata, nella sua veste di amministratrice di sostegno, abbia effettuato una serie di prelievi dal bancomat di sei persone di cui curava gli interessi, trattenendo per se una parte delle cifre. Si parla di varie decine di migliaia di euro. Le presunte vittime sono assistite dagli avvocati Roberto Peara, Doriana Origa, Antonio Siffu e Carlo Sotgiu.

I fatti contestati sono molto simili a quelli per i quali Valentina Neri è già a dibattimento davanti al collegio presieduto da Giovanni Massidda.

