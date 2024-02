Peculato, inchiesta su Vannacci 

ROMA. A pochi giorni dall’uscita del suo nuovo libro e forse dall’annuncio della sua candidatura alle Europee arriva una tegola sul generale Roberto Vannacci. L’autore del controverso best seller “Il mondo al contrario” dovrà rispondere di peculato e truffa dopo che lo Stato Maggiore della Difesa ha trasmesso alla Procura militare gli esiti di un’ispezione sul suo periodo da addetto militare italiano a Mosca.

«Un uomo scomodo»

«Non sono preoccupato. Sono molto sereno e continuo per la mia strada a testa alta», fa sapere l’ufficiale, mentre per il suo legale le attività d’ufficio sono «già accuratamente ricostruibili dall’interessato oltreché del tutto regolari». E in sua difesa si schiera la Lega, che parla di «inchiesta ad orologeria» e aggiunge: «È un uomo amato dai cittadini e scomodo al palazzo. Visto che non riescono a intimidirlo in altro modo ci provano con inchieste e minacce. La nostra stima nei suoi confronti non cambia, anzi aumenta».

Cene inesistenti

Secondo il Corriere della Sera gli ispettori contestano al generale indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente (moglie e figlie non erano con lui nel periodo considerato), una spesa non autorizzata di 9mila euro per l’auto di servizio, rimborsi per l’organizzazione di eventi e cene che in realtà non si sarebbero svolti. Il periodo è quello del suo servizio in Russia, da febbraio 2021 a maggio del 2022, quando fu espulso con altri 23 diplomatici ed esperti militari italiani in risposta all’analoga mossa dal governo Draghi dopo l’invasione dell’Ucraina. La procura militare procede per peculato e truffa e la relazione sarebbe stata inviata anche alla procura ordinaria e alla Corte dei Conti. Sul parà-scrittore pendeva già un’inchiesta disciplinare legata al suo libro, definito di «farneticazioni» dal ministro della Difesa Guido Crosetto.

