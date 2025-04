Peculato e rivelazione di segreto, archiviazione per Sangiuliano 

Roma. Il Tribunale dei Ministri ha archiviato l’indagine per peculato e rivelazione del segreto d’ufficio a carico dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. La Procura di Roma aveva inviato al Tribunale dei ministri il fascicolo sollecitando il provvedimento. l fascicolo era stato aperto dagli inquirenti dopo un esposto del parlamentare di Avs Bonelli che faceva riferimento al caso di Maria Rosaria Boccia e alla «pubblicazione di documenti riservati» da parte della donna, cui veniva attribuito l’uso «di mezzi e servizi dello Stato, inclusa l’auto della scorta».

Boccia, che aveva rotto i rapporti personali con Sangiuliano dopo che l’allora ministro aveva smentito di averle mai voluto affidare una consulenza, è indagata per una serie di reati ai danni di Sangiuliano: stalking, lesioni, interferenze illecite nella vita privata e diffamazione.

«Siamo soddisfatti soprattutto sul piano morale. Sangiuliano si è dimesso per una vicenda privatissima e questa archiviazione conferma che non ha mai compiuto alcun illecito. La sua è stata una decisione di grande serietà», ha commentato l'avvocato Silverio Sica, difensore dell’ex ministro. E l’archiviazione suscita un’ondata di reazioni soddisfatte da FdI, partito di Sangiuliano. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, lo «abbraccia» sottolineando che ha vissuto «mesi davvero difficili, segnati da accuse infondate e attacchi ingiusti». «Ora – dice Federico Mollicone – aspettiamo gli esiti delle querele. Chi ha distrutto la vita personale e la carriera di un uomo per qualche clic in più sul proprio sito deve risponderne in ogni sede penale e civile». E Francesco Filini: «Ora la sinistra per pudore e decenza dovrebbe almeno chiedergli scusa per il vergognoso sciacallaggio che ha condotto, avendo cavalcato e sfruttato per mesi un fatto inerente unicamente alla sua sfera privata».

RIPRODUZIONE RISERVATA