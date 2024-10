Peculato, condannata a tre anni e mezzo 

Tre anni e mezzo di reclusione per il peculato nei confronti dell’Ordine dei Giornalisti della Sardegna e la prescrizione della contestazione di approrpiazione indebita a danno dell’Associazione della Stampa sarda. È la condanna inflitta ieri dalla Seconda sezione penale del Tribunale nei confronti di Paola Di Francesco, 69 anni, per anni coordinatrice dell’ufficio amministrativo dell’ordine professionale dei giornalisti sardi e del sindacato isolano della Stampa. Il collegio guidato dal giudice Giovanni Massidda ha anche ordinato la confisca per equivalente sino a 35mila euro e una provvisionale di 10mila euro nei confronti dell’Ordine come anticipo del risarcimento che dovrà essere deciso in sede civile.

L’ex responsabile della cassa dei giornalisti, difesa dall’avvocata Ambrosina Zoccheddu, era presente in aula e ha ascoltato la condanna in silenzio. Era accusata di essersi appropriata tra il 2013 e il 2017 di 40.452 euro dall’Ordine e 56.438 dal sindacato, entrambi costituiti parte civile con il legale Mario Maffei. Entro novanta giorni i giudici depositeranno le motivazioni della sentenza, poi la difesa potrà decidere se presentare ricorso in appello. Solo lette le ragioni della decisione, poi, l’Assostampa Sarda - vista la prescrizione del reato del quale è parte offesa - deciderà se agire civilmente. L’indagine della Procura era nata da una denuncia dopo la verifica affidata ad un commercialista che aveva segnalato ammanchi per migliaia di euro. (fr.pi.)

