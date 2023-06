Peculato, assolto il notaio Marcello Dolia 

«Il fatto non sussiste». Con questa motivazione è stato assolto dai giudici della Corte d’appello di Cagliari il notaio cagliaritano Marcello Dolia, condannato in primo grado a un anno e dieci mesi per l’accusa di non aver versato, entro il termine stabilito, la somma ricevuta dai clienti per la registrazione di un atto. Ieri il collegio presieduto dal giudice Massimo Costantino Poddighe ha spazzato via la sentenza pronunciata in abbreviato dalla gup Gabriella Muscas, al termine del primo processo con rito abbreviato.

La prima condanna

Quattro anni fa, nel novembre 2019, il notaio era stato condannato con l’accusa di peculato dalla giudice Gabriella Muscas al termine del processo svoltosi col rito abbreviato. Difeso dall’avvocato Massimiliano Ravenna, il professionista era stato riconosciuto colpevole di non aver versato i soldi destinati allo Stato. Il pubblico ministero aveva chiesto 2 anni e 8 mesi, ma alla fine il Tribunale aveva deciso una pena più contenuta.

L’inchiesta

Nel mirino della Procura era finito un atto stipulato dal professionista 63enne il 30 dicembre 2014 e registrato il 29 gennaio 2015. Secondo la ricostruzione investigativa, Dolia si era «appropriato di 54.600 euro»: cifra che gli era stata consegnata «per svolgere le sue funzioni», che «corrispondeva all'imposta ipotecaria e di registro, dovuta in misura proporzionale del 3 per cento, e all'imposta catastale, dovuta in misura proporzionale dell'1 per cento», e che «non versava entro il termine perentorio di trenta giorni all'Agenzia delle entrate competente per territorio». Compito che invece il notaio doveva assolvere «quale responsabile d'imposta».

L’appello

Depositate le motivazioni della condanna, l’avvocato difensore Massimiliano Ravenna ha presentato ricorso in appello, ritenendo le accuse infondate. Il processo di secondo grado si è tenuto davanti alla Corte d’appello presieduta dal giudice Massimo Poddighe che, dopo aver ascoltato la requisitoria del procuratore generale e del difensore, ha fatto cadere l’accusa di peculato con la formula più ampia. ll notaio Marcello Dolia, fratello di Enrico (anche egli notaio, coinvolto in varie vicende giudiziarie), è stato dunque assolto al termine del dibattimento perché «il fatto non sussiste». Non si era trattenuto i soldi dei clienti, ma semplicemente erano stati depositati in ritardo per via di uno sciopero dei dipendenti della banca.

