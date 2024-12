Peculato, accordo sul patteggiamento 

Il pm aveva chiuso il fascicolo con la richiesta di rito immediato. La difesa ha rilanciato con istanza di applicazione della pena. Entrambi hanno raggiunto l’accordo per un patteggiamento intorno ai cinque anni ma per la definizione della vicenda che coinvolge l’ex sindaco di Ardauli e funzionario comunale in pensione Claudio Zago occorre aspettare l’udienza di gennaio quando il giudice si pronuncerà: il 59enne era stato arrestato lo scorso maggio per peculato e autoriciclaggio. Secondo le contestazioni mosse dal pm Armando Mammone, Zago quando era funzionario nei Comuni di Nughedu Santa Vittoria, Bidonì e Neoneli avrebbe prelevato soldi pubblici per investirli in criptovalute per un totale di 690mila euro.

L’inchiesta

Era partita da una segnalazione della sindaca di Nughedu Vanessa Corda, dopo che i funzionari contabili del suo Comune si erano accorti di alcune importanti anomalie nei bilanci degli ultimi due anni. Gli uomini della squadra mobile della questura oristanese, coordinati dal vicequestore aggiunto Samuele Cabizzosu, avevano effettuato gli accertamenti verificando che Claudio Zago in autonomia autorizzava i mandati di pagamento sul proprio conto: motivo per il quale agli agenti non era stato difficile chiudere in breve tempo il cerchio. Gli investimenti nella valuta digitale poi non avrebbero portato gli esiti sperati, l’ex sindaco sarebbe finito quindi in una sorta di circolo vizioso continuando a prelevare denaro per cercare una soluzione. Secondo gli inquirenti, Zago negli ultimi due anni si sarebbe impossessato di 690mila euro dalle casse dei Comuni di Nughedu Santa Vittoria (140mila) Bidonì (526mila) e Neoneli (26mila). E avrebbe continuato anche nel momento in cui era andato in pensione, impegnato in una società esterna che si occupa di amministrazioni comunali. Investimenti andati male, tanto che avrebbe perso tutto.

Le indagini

Dopo l’arresto, Zago (accanto al suo avvocato Raffaele Miscali) era comparso per l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Salvatore Carboni e aveva risposto alle domande; aveva parlato per oltre un’ora fornendo una serie di chiarimenti. Al termine dell’udienza il suo difensore aveva chiesto la revoca della misura cautelare o, quanto meno, l’attenuazione. E successivamente il giudice aveva disposto gli arresti domiciliari. Il pm ha chiuso il fascicolo e ora si attende l’udienza di gennaio per la definizione della vicenda.

