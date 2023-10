«Peculati, frodi, truffe e indebite forniture per milioni di euro» 

Concorso in peculato, truffa, frode in pubbliche forniture, falso in atto pubblico, indebita percezione di erogazioni pubbliche. Sono i reati contestati, a vario titolo, dal pubblico ministero Andrea Vacca al termine dell’inchiesta sull’Aias che si è chiusa con l’incriminazione dei fratelli Vittorio, Anna Paola e Alessandra Randazzo, ma anche con la chiamata in causa dell’Aias Cagliari e della Fondazione Stefania Randazzo.

Salvata dal fallimento con un concordato preventivo accolto dal Tribunale nei mesi scorsi, ora sull’Aias e sui suoi vertici sono piovute accuse pesantissime che riguardano la gestione del gruppo dal 2014 fino a oggi. Il pm contesta ai tre fratelli peculati per milioni di euro: non avrebbero destinato al pagamento degli stipendi di centinaia di dipendenti, dal 2008 al 2018, le somme ricevute dalla Regione quale corrispettivo delle prestazioni erogate, per un importo di oltre 18 milioni di euro. L’Aias avrebbe così destinato 18.222.847 euro all’Aias Cagliari, 808 mila euro all’Aias Sardegna e 859 mila euro alla Cooperativa Senecta per il pagamento di mutui e per le spese di gestione, cifre che per il pm sarebbero state vincolate al pagamento dei lavoratori. Il lunghissimo capo di imputazione, redatto al termine dell’inchiesta, contesta anche la truffa ai danni di Asl e Ats, legati ai contratti per assistenza socio-sanitaria, riabilitazione e altri servizi destinati ai pazienti, stipulati da Anna Paola Randazzo (presidente di Aias Cagliari), Vittorio Randazzo (Direttore amministrativo sia di Aias Cagliari che della Fondazione Stefania Randazzo) e Alessandra Randazzo (presidente della Fondazione). C’è poi la frode in pubbliche forniture per il sospetto che le aziende del Gruppo abbiano erogato prestazioni differenti da quelle pattuite, ottenendo un ingiusto profitto su contratti sottoscritti per decine di milioni di euro e solo in parte rispettati. Il tutto - almeno secondo la ricostruzione degli inquirenti - ai danni di centinaia di pazienti e dipendenti delle strutture di Cagliari, Decimomannu, Domusnovas, Cortoghiana e Monastir. L’inchiesta era deflagrata nel 2019 quando la Procura aveva acquisito i “Lea”, i livelli di assistenza previsti dalle convenzioni tra Ats e Aias, pagati con fondi pubblici.

Gli avvocati difensori Leonardo Filippi, Denise Mirasola e Andrea Chelo hanno già chiesto di avere copia del fascicolo. «Le indagini di questo procedimento penale», sottolineano, «hanno ad oggetto le stesse quattro società già sottoposte al vigile e prolungato controllo del Tribunale fallimentare e della stessa Procura della Repubblica, che in questi tre anni non hanno rilevato la sussistenza di alcun reato ed hanno riconosciuto i caratteri della supersocietà di fatto dei quattro enti, ammettendoli anche al concordato preventivo, previo esame della regolarità della gestione societaria». I difensori confidano, di poter dimostrare l’infondatezza di tutte le accuse.

