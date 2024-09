Pecorino, stagione da incorniciare 

I dati della campagna di produzione 2023-24 del Pecorino Romano Dop registrano risultati ottimi, che restituiscono ai mercati un forte segnale di stabilità e fissano premesse incoraggianti per il futuro, sia in Italia che all'estero. Nell'ultima campagna sono stati raccolti 297 milioni di litri di latte ovino, in incremento rispetto all'anno precedente dell'11,56%. Di questi, 229 milioni di litri (il 77%) sono stati trasformati in Romano Dop, per una quantità pari a 392mila quintali: un dato in crescita del 7,1% rispetto all'anno precedente, per un valore sul mercato di oltre 600 milioni di euro. Sul mercato nazionale il Pecorino Romano spopola con una quantità pari al 40% della produzione. In quello americano ne viene distribuito il 35%, in Europa il 16% e nel resto del mondo il 9%. Tornando agli Stati Uniti, da gennaio a luglio 2024 c'è stato un aumento di vendite del 25,6%, per una quantità totale di quasi ottantamila quintali (63mila nella campagna precedente), dunque con un incremento di circa 17mila quintali.

Ottimismo

«Questo risultato è dovuto alla stabilizzazione dei prezzi che si sono avuti durante questa campagna e da una maggiore disponibilità di prodotto», ha analizzato il presidente del Consorzio di tutela, Gianni Maoddi. «Dopo i picchi registrati lo scorso anno fino a 14-15 euro al chilo, il prezzo di mercato si è attestato intorno ai 12,5 euro: cosa che ha favorito un aumento della domanda. Questo dimostra che, se i prezzi sono troppo alti, rischi di uscire dal mercato, in quanto il consumatore che non ha grandi disponibilità cerca subito alternative. Non solo: la stabilità riporta un messaggio rassicurante all'intero comparto e ai mercati, garantendo così risultati migliori: nei primi sei mesi del 2024 infatti, nonostante il prezzo più basso, il valore totale di cui ha goduto la filiera è stato maggiore rispetto alla campagna precedente, perché si è venduto di più».

Timori

Ma il futuro nasconde anche qualche ombra. La possibilità di reintroduzione dei dazi negli Stati Uniti e di nuove tasse per l'import in Cina è infatti «un elemento preoccupante», ha sottolineato Maoddi. «È un rischio concreto per gli Usa, quindi è una ipotesi che dobbiamo prendere in considerazione, anticipando eventuali strategie e attivandoci attraverso pressioni sulla politica americana. Ovvio che i dazi portano disagi e mettono a rischio il comparto. Basta pensare a quando, all'improvviso, non si è potuto più esportare in Russia, un mercato che cresceva ogni anno a doppia cifra e che aveva tutte le carte in regola per diventare il secondo extra-europeo dopo gli Stati Uniti. Quindi siamo già al lavoro per non farci trovare impreparati ed evitare danni a un comparto fondamentale per l'economia della Sardegna e delle altre zone di produzione, il Lazio e la provincia di Grosseto, tutelando un formaggio che è uno dei simboli dell'agroalimentare italiano nel mondo».

Stesso discorso per la Cina, dove al momento i numeri dell'export sono ancora bassi, 5.400 chili nel 2023 (nei primi sei mesi del 2024 +31% in quantità e +18% in valore) «ma con un trend in crescita e dalle potenzialità praticamente sconfinate che sarebbe un peccato andassero vanificate dall'introduzione dei dazi», ha concluso Maoddi.

