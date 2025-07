Pecorino romano, un’ottima annata 

Il Pecorino romano Dop cresce ancora, aumenta la produzione – che ha raggiunto circa 392.450 quintali, con un incremento del 7,06% rispetto all’annata precedente – e l’export (+12,8% soltanto negli Stati Uniti). Ma ora c’è l’allarme dazi.

I dati sono stati ufficializzati in occasione dell’assemblea dei soci che si è riunita ieri ad Alghero e ha approvato il bilancio annuale del Consorzio di tutela.

La campagna

«La campagna produttiva 2023/2024 si è conclusa con risultati molto positivi per il Pecorino romano Dop, che conferma il suo ruolo di punta nel comparto lattiero-caseario italiano», dice una nota. Dei quasi 297 milioni di litri di latte ovino ritirati dai 46 caseifici sotto controllo, circa 229 milioni sono stati destinati alla produzione, l’80,4% del totale.

«Questi numeri confermano la vitalità della nostra denominazione, ma anche la grande responsabilità che abbiamo nel garantirne qualità, trasparenza e difesa», sottolinea il presidente del Consorzio Gianni Maoddi. «La crescita di produzione ed export dimostra l’apprezzamento crescente del Pecorino Romano nel mondo, ma dobbiamo continuare a investire sulla sostenibilità, sulla tutela legale e sulla promozione».

La filiera

La produzione si concentra per il 93,5% in Sardegna, il restante 6,5% è in Lazio e nella provincia di Grosseto. La cooperazione realizza il 55,8% della produzione, l’industria privata incide per il 44,2%. Il sistema di controllo coinvolge 8.594 allevatori, 46 caseifici, 12 stagionatori e 75 confezionatori e grattugiatori.

I mercati

Sul mercato interno, la Grande distribuzione organizzata e i discount rilevati da Nielsen registrano nel 2024 una crescita dei volumi venduti (+3,6%, pari a circa 46.000 quintali), con un leggero calo del prezzo al chilogrammo (-2,9%) e un lieve aumento della spesa media per consumatore (+0,6%).

Il consumo interno totale stimato, considerando anche l’industria alimentare e il normal trade , è di circa 121.000 quintali. Sui mercati esteri, gli Stati Uniti si confermano primo paese importatore con un +12,8% in quantità (pari a circa 131.000 quintali) e un +4,8% in valore. Seguono l’Unione Europea con 52.800 quintali (-1,9%) e poi Regno Unito (7.090), Canada (6.400), Australia (3.700), Svizzera (2.200), Giappone (1.700) e altri Paesi (6.600). Complessivamente l’export ha superato i 212.000 quintali, pari al 58,8% della produzione vendibile.

«Nei prossimi mesi ci attende la sfida non facile dei dazi Usa, che tanta incertezza stanno creando nei mercati», dice ancora Maoddi. «Il Consorzio è impegnato a studiare e mettere in atto tutte le strategie utili per tutelare il comparto e proteggere l'intera filiera».

I controlli

Inoltre, nel 2024 sono stati intensificati i controlli, «un’attività fondamentale per proteggere la nostra identità. Oggi più che mai dobbiamo garantire ai consumatori l’autenticità del Pecorino Romano Dop». Particolare attenzione è stata data alle irregolarità sull’etichettatura, all’uso improprio del marchio e alla contraffazione nei mercati digitali.

