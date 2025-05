«Pecorino Romano solo da razze autoctone» 

«Il Pecorino Romano Dop non è soltanto un formaggio, ma un simbolo della cultura pastorale e del legame millenario tra uomo, territorio e allevamento». Lo ha ribadito Daniele Caddeo, coordinatore di Agrinsieme Sardegna, intervenendo nel dibattito sulla proposta di modifica del disciplinare produttivo della Dop, che in questi mesi sta dividendo istituzioni, produttori e mondo agricolo.

«La Denominazione di Origine Protetta del Pecorino Romano è un bene pubblico dell’Unione europea – ha dichiarato Caddeo – con l’obiettivo di salvaguardare le popolazioni rurali e il sistema economico e sociale. Il valore fondante è proprio il legame con il territorio».

Secondo Agrinsieme, non tutte le pecore sono uguali. Le razze locali, come la sarda, sono “camminatrici”, vivono al pascolo brado e si nutrono di erbe spontanee, conferendo al latte proprietà organolettiche uniche. «Un latte, dunque, non replicabile con animali allevati al chiuso e nutriti con mangimi industriali».

Agrinsieme chiede dunque che il disciplinare della Dop venga aggiornato in modo coerente con la realtà produttiva tradizionale, includendo l’elenco delle razze ovine autoctone e rafforzando il legame con i territori. «Difendere la Dop significa difendere le nostre radici, le nostre campagne, le nostre tradizioni pastorali», ha concluso.

