Pecorino romano, record negli Usa 

È di qualche giorno fa la notizia della classifica mondiale sui formaggi che ha visto trionfare l’Italia, soprattutto ai danni dei cugini francesi, con otto prodotti italiani nelle prime dieci posizioni. Classifica che però, al di là della portata mediatica ricevuta, in realtà non racconta al meglio la varietà del settore latteo caseario. Nella top venti compare anche lui, il pecorino romano ma, in questo caso, sono altri i numeri che raccontano una storia fatta di continui progressi. L’ultimo quello riscontrato a gennaio al Fancy food show di Las Vegas, tra le più importanti fiere di settore al mondo.

Fatturato Usa

«Per noi gli Stati Uniti sono da sempre un mercato fondamentale e strategico, per questo la nostra attività di promozione è sempre presente e stiamo per partire con un nuovo progetto di promozione con cui investiremo 3milioni di euro» dice Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di tutela del pecorino romano Dop. Il fatturato di questo formaggio, chiuso nel 2022 con 600 milioni e una crescita di 100 milioni di euro rispetto all’anno precedente, si deve, infatti, per il 52% all’esportazione statunitense: negli Usa il fatturato segna +15,6% rispetto al 2021. «C’è un forte interesse per il pecorino romano, non più solo come prodotto da destinare all’industria ma anche alla ristorazione, alla grande distribuzione, ai piatti pronti e composti, fra i più grandi importatori c’è proprio un’azienda italiana che trasforma il prodotto creando piatti direttamente negli Usa».

Anche in Asia

Cambiano dunque anche i modi di consumo del pecorino, che oltreoceano viene impiegato abbondantemente, rispetto all’utilizzo fatto in Italia, dove troppo spesso è invece messo da parte per il gusto troppo sapido, meno gradito ai palati nostrani. «La crescita di fatturato registrata è il nostro massimo storico, un risultato che ci ha permesso di sorpassare giganti come il parmigiano reggiano e il grana padano», spiega Maoddi. Dati ottimisti, questi, che muovono il Consorzio a voler dare un'ulteriore spinta agli investimenti su una piazza sempre più globale. A marzo è prevista infatti la partecipazione ad una fiera agroalimentare in Giappone, dove è stato da poco aperto anche un bando per la programmazione della promozione per i prossimi 3 anni. Ma non solo: nel quinquennio 2021-2026 otto milioni di euro impiegati in Paesi terzi, tra cui Svizzera e Regno Unito.