Pecorino Romano, produzione record 

È festa. Anche senza numeri definitivi, l’ultima annata del pecorino Romano può celebrare un periodo da record con produzioni mai toccate di latte e formaggio e prezzi stabili per la soddisfazione di caseifici e allevatori.

La stagione 2023/24 iniziata come ogni anno a ottobre si è conclusa a luglio, e anche se al bilancio mancano proprio i numeri di quest’ultimo mese il comparto può comunque brindare per il momento più che positivo.

Ottimismo

A snocciolare i primi numeri è il Centro studi agricoli presieduto da Tore Piana, pronto anche nel momento di entusiasmo generale a lanciare un appello alla Regione affinché si prepari ad affrontare il ritorno di eventuali crisi con un tavolo permanente del Latte che riunisca l’intera filiera.

«Anche quest’anno si è registrata una produzione di Romano Dop in aumento, che andrà ad attestarsi per la prima volta verso il record dei 391 mila quintali», spiega Piana. «Il lato positivo è che il mercato sta reggendo bene le maggiori produzioni, infatti sono aumentate le vendite perché cresce l’export e il mercato interno tiene bene, conseguentemente anche il prezzo regge, la valutazione è infatti a 12,30 al chilo per lo stagionato a 8 mesi. Questa condizione porterà a un prezzo del latte di pecora pagato al pastore oltre gli 1,7 euro».

Futuro da blindare

Il rappresentante del Csa sa bene che non è stato tutto in discesa il percorso: «Festeggiamo una condizione di stabilità che porta serenità al comparto, attanagliato in Sardegna quest’anno da grossissime difficoltà e criticità, a partire dalla siccità in alcuni territori della Sardegna, ai ritardi sui pagamenti della Pac e Csr, all’apparire di nuovi focolai del virus blue tongue alle problematiche del portale Classy Farm».

Ecco perché bisogna prepararsi al meglio a eventuali crisi. «Lanciamo l’appello all’assessore regionale all’Agricoltura Satta affinché costituisca e convochi il tavolo regionale sulla valorizzazione del comparto ovino ed in particolare sulle produzioni di latte di pecora e alla valorizzazione del latte di capra», conclude Piana. «Questo tavolo, che dovrà essere convocato nei momenti positivi, dovrà affrontare le criticità, che riguardano la blue tongue, le produzioni di formaggio e la valorizzazione anche delle altre due Dop come il Fiore Sardo e il Pecorino Sardo».

RIPRODUZIONE RISERVATA