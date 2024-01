Pecorino Romano, più credito alle aziende 

UniCredit e Consorzio per la tutela del formaggio pecorino Romano hanno siglato un accordo per facilitare l'accesso al credito e rafforzare le potenzialità di sviluppo delle aziende associate. Un'azione congiunta e sinergica per affiancare le imprese del territorio, sostenerne e promuoverne la crescita e la competitività.

UniCredit renderà disponibili prodotti e soluzioni specifiche che coprano esigenze di credito su tutta la filiera al fine di sostenere la liquidità e supportare la realizzazione degli investimenti e il percorso di crescita delle aziende aderenti al Consorzio. Il Consorzio si impegna a consegnare a richiesta degli associati una certificazione che attesti la quantità di latte ovino proveniente dalla zona di origine lavorato dal caseificio, la presenza delle forme di formaggio, di proprietà e libere da vincoli, in stagionatura nei magazzini dei caseifici e/o di terzi. Il consorzio conta 12mila aziende zootecniche e oltre 40 caseifici produttori. Il pecorino Romano è la prima delle Dop europee da latte ovino con il 48% della produzione totale dell'Ue. In Italia, la produzione di Pecorino Romano copre l'85% del totale dei formaggi ovini.

I numeri

Nel 2023, la produzione di pecorino romano si è attestata a 36.600 tonnellate, per un totale di un milione e 200mila forme di formaggio e un valore al consumo di oltre 600 milioni di euro. «L'obiettivo, molto importante, di questo accordo, è rendere più agevole l'accesso al credito da parte delle aziende di produzione, che in questo modo potranno contare su una disponibilità di liquidità fondamentale per gli investimenti e dunque la crescita imprenditoriale», ha detto Gianni Maoddi, presidente del Consorzio tutela Pecorino Romano. «È un modo concreto di sostenere i nostri associati, con un meccanismo i cui effetti positivi avranno ricadute sull'intera filiera, a beneficio dell'economia delle zone di produzione ovvero Sardegna, Lazio e provincia di Grosseto».

Roberto Fiorini, regional manager centro Italia di Unicredit, ha aggiunto: «Questa nuova collaborazione conferma la nostra attenzione al settore agroalimentare, che ha un ruolo di primo piano nell'economia del nostro territorio. Il nostro obiettivo è sostenerlo attraverso soluzioni e strumenti specifici per le imprese che ne sono protagoniste. Grazie alla nostra struttura specialistica a livello nazionale, con oltre 180 specialisti agribusiness, a servizi di consulenza mirati.

RIPRODUZIONE RISERVATA