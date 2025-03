Pecorino romano, nubi sull’export 

Chianti, Amarone, Prosecco. Ma soprattutto il Pecorino romano, uno dei prodotti da export più importanti per l’Isola. Nella guerra commerciale che rischia di aprirsi con l’arrivo dei dazi di Trump il 2 aprile, ci sono prodotti tricolori in pericolo molto più degli altri, perché dipendenti dalle esportazioni verso gli Stati Uniti. Sardegna e Toscana sono i territori più esposti a perdite milionarie con le nuove tariffe a stelle e strisce. È quanto emerge dall’analisi di Cia-Agricoltori Italiani, presentata alla sua X Conferenza economica a Roma, sulla base dei dati di Nomisma e dell’Ufficio studi confederale.

Le voci

«Serve un’azione diplomatica forte per trovare una soluzione e non compromettere i traguardi raggiunti finora - ha dichiarato il presidente nazionale di Cia, Cristiano Fini -. L’export agroalimentare negli Usa è cresciuto del 158% in dieci anni e oggi gli Stati Uniti rappresentano il secondo mercato di riferimento mondiale per cibo e vino Made in Italy, con 7,8 miliardi di euro messi a segno nel 2024». Secondo il presidente Fini, «l’Italia può e deve essere capofila in Europa nell’apertura di un negoziato con Trump, visto che abbiamo anche più da perdere. Gli Usa, infatti, valgono quasi il 12% di tutto il nostro export agroalimentare globale, mettendoci in testa alla classifica dei Paesi Ue, molto prima di Germania (2,5%), Spagna (4,7%) e Francia (6,7%)». In questo contesto, il direttore di Cia Sardegna Alessandro Vacca esprime «forte preoccupazione per le eventuali ricadute dell’applicazione dei dazi, oltre che per il comparto primario sardo anche per tutta l’economia» e sollecita «una forte azione diplomatica per trovare una soluzione».

Lo scenario

Tra i prodotti Made in Italy che trovano negli Stati Uniti il principale sbocco, in termini di incidenza percentuale sulle vendite oltrefrontiera, al primo posto - nell’analisi di di Cia-Agricoltori Italiani su dati Nomisma e Ufficio studi confederale, si colloca il sidro, una nicchia di eccellenza che destina il 72% del suo export al mercato americano (per un valore di circa 109 milioni di euro nel 2024), seguito dal Pecorino romano (prodotto al 90% in Sardegna) tra i più sostituibili in quanto consumato prevalentemente grattugiato, il cui export negli Usa vale il 57% di quello complessivo (quasi 151 milioni di euro). L’arrivo di nuove tariffe rischia di tagliare di netto il loro mercato oltreoceano, con quote difficilmente rimpiazzabili in altre aree geografiche. Discorso a parte sul vino italiano, per il quale gli Usa sono la prima piazza mondiale con circa 1,9 miliardi di euro fatturati nel 2024, ma con “esposizioni” più forti di altre a seconda delle tipologie e denominazioni. A dipendere maggiormente dagli Stati Uniti per il proprio export sono i vini bianchi Dop del Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, con una quota del 48% e un valore esportato di 138 milioni di euro nel 2024; i vini rossi toscani Dop (40%, 290 milioni), i vini rossi piemontesi Dop (31%, 121 milioni) e il Prosecco Dop (27%, 491 milioni).

