Pecorino romano e Agnello a Tokyo 

L’agroalimentare sardo punta sul Giappone. E lo fa con due eccellenze: il Pecorino romano Dop e l’Agnello di Sardegna Igp. I due consorzi di tutela sono stati protagonisti del Foodex 2024, che si è chiuso ieri, con un’attenzione planetaria.

Il Pecorino romano

Gianni Maoddi, presidente del Consorzio del Pecorino romano, spiega che il Paese del Sol Levante è una tappa fondamentale nella campagna di internazionalizzazione. «Quello giapponese è un mercato dalle enormi potenzialità e che sta già rispondendo molto positivamente. Siamo qui, consapevoli di dover aprire nuove frontiere nelle abitudini e nei gusti dei giapponesi, che hanno risposto con entusiasmo alle nostre iniziative». Il direttore, Riccardo Pastore parla di “Enjoy, it’s from Europe”, progetto finanziato dalla Ue: «Il messaggio è “Kyoi”, che in giapponese significa meraviglioso, come lo è il sentimento generato dall’intenso e gradevole profumo, dal sapore e dal piacere di un formaggio che sempre di più soddisfa il palato dei consumatori asiatici in un mercato commerciale in forte sviluppo ed espansione». Il Consorzio è stato anche tra gli ospiti d’onore dell’ambasciatore italiano Gianluigi Benedetti.

L’Agnello di Sardegna

«Quello giapponese è il terzo più grande al mondo (dopo Stati Uniti e Cina), con un valore stimato di 33 miliardi di euro nel 2023», spiega Alessandro Mazzette, direttore del Contas. Il Giappone non produce carne d’agnello, la importa al 90% da Australia o Nuova Zelanda, «che hanno spostato le loro attenzioni verso la Cina». Per la Sardegna è una grande opportunità. «La grande consapevolezza nel popolo giapponese dell’importanza dei sistemi di allevamento praticati al pascolo porta la carne d’agnello sarda ad essere considerata sicura, di alta qualità e apprezzata per i benefici nutrizionali», evidenzia il presidente del Consorzio, Battista Cualbu. «Pensiamo sia fondamentale comunicare a consumatori così attenti alla salute che la carne d’agnello è uno degli ingredienti inseriti nella dieta della longevità dei sardi, ricordando che la Sardegna fa parte delle cinque blue zone del mondo. In Giappone, dove la cultura della longevità è diffusa grazie all'alta qualità della vita in particolare nell'isola di Okinawa, porteremo la nostra cultura, la salubrità e l’unicità dei nostri prodotti». Il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, presente a Tokyo, ha conferito all’Agnello Igp il premio Ambasciatori del Cibo Italiano nel Mondo.

