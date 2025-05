Pecorino romano Dop, scontro sulle regole 

Non passa in Sardegna la proposta di modifica al disciplinare di produzione del Pecorino Romano Dop presentato dal Consorzio di tutela e approvato tra le polemiche a dicembre. La Giunta regionale, ascoltato l’assessore all’Agricoltura Gian Franco Satta, ha espresso «un indirizzo contrario» per il mancato inserimento nell’elenco delle razze ovine autoctone tradizionali per la produzione del latte destinato alla trasformazione. Una scelta «non in linea con le politiche regionali per il comparto e a tutela dei sistemi di allevamento tradizionali, della sostenibilità dei sistemi zootecnici e della conservazione della biodiversità».

La replica del Consorzio

«Sorprende molto leggere quello che l’assessore dichiara a proposito del disciplinare di produzione», commenta il presidente del Consorzio di tutela del Pecorino romano Dop, Gianni Maoddi. «Sarebbe bastato leggere il disciplinare di produzione in vigore e la proposta di modifica per rendersi facilmente conto che nella parte relativa alle razze tutto è rimasto invariato». Maoddi aggiunge che Satta «in questi mesi non ha mai cercato il confronto con il Consorzio, almeno non con il Consorzio nella sua interezza».

L’appello dei produttori

La Regione ha in qualche modo raccolto le istanze dai pastori senza bandiere e di Agrinsieme Sardegna, sigla che rappresenta le aziende delle organizzazioni professionali di categoria - Cia, Confagricoltura e Copagri -, insieme alle imprese delle centrali della cooperazione - Agci Agrital, Fedagri Confcooperative e Legacoop agroalimentare. Per il presidente di Agrinsieme Daniele Caddeo il parere espresso dall'esecutivo va di pari passo con la battaglia portata avanti in ambito regionale e nazionale anche con interlocuzioni con il ministero dell'Agricoltura, per la valorizzazione delle razze locali e del loro forte radicamento con i territori dove operano migliaia di allevatori.

Gli scenari locali

«Valorizzare le razze autoctone - spiega ancora Caddeo - significa puntare a un riconoscimento della qualità del latte che arriva da tutti i territori della nostra Isola e anche dagli altri areali di produzione del Pecorino Romano Dop che, per indicazione di disciplinare, sono frutto dei pascoli di Sardegna, Lazio e provincia di Grosseto. La strada delineata è quella giusta, se si intende sostenere al meglio migliaia di aziende che credono nella qualità produttiva».

Posizioni differenti

Dal Consorzio arrivano altre critiche sulla posizione della Regione: «La Giunta si deve esprimere sulle modifiche apportate al disciplinare e non su quelle che la minoranza dell’assemblea avrebbe voluto: ricordo che qualunque modifica va approvata dai due terzi dell’assemblea. Colgo infine l’occasione per ribadire all’assessore che, a dicembre scorso, il 70% dell’assemblea dei soci ha votato per lasciare il disciplinare invariato nella parte relativa alle razze ».

Razze e aree di riferimento

Le razze ovine autoctone dell’areale produttivo del Pecorino Romano dop, tra Sardegna, Lazio e provincia di Grosseto, sono la pecora Sarda e la tipica Nera di Arbus, la Comisana, la Massese, la Vissana e la Sopravissana e quella dell’Amiata.

