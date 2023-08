Pecorino, produzione da record 

Oltre 366 mila quintali di formaggio Pecorino Romano Dop prodotti nell’annata appena conclusa. La più alta nella storia della Dop, che supera quella del 2015-16, quando si arrivò a produrne circa 356 mila quintali.

Le cifre

Sono i dati che arrivano dal Centro Studi Agricoli, che, però, mette in evidenza come davanti alla crescita della produzione, diminuisca il numero dei capi ovini presenti in Sardegna. Per la prima volta, nel 2022, scende sotto i 3 milioni. «Nel 2015-16 la produzione generò alcuni anni dopo il crollo dei prezzi», spiega il presidente Tore Piana, «questa volta la stabilità dei prezzi sembra tenere e anche per il futuro si guarda con ottimismo, anche se in questi pochi mesi c’è stata una leggera flessione. Il costo al chilogrammo da 14,20 euro al Kg è sceso a 13,45, cifra che al momento non sembra preoccupare gli operatori della produzione e della trasformazione del latte». Nell’Isola, quest’anno, il sistema privato Industriale ha pagato, sino a oggi, un euro e cinquanta centesimi al litro, Iva compresa, mentre quello della cooperazione ha dato l’acconto di 1 euro al litro, il saldo, invece, verrà quantificato a chiusura dei bilanci 2023 da approvare nei primi mesi del 2024. «Presumibilmente i prezzi a saldo delle cooperative saranno tutti sui 2 euro al litro e anche più. Con questa remunerazione, l’allevatore di pecore trova soddisfazione economica, anche se l’aumento dei prezzi di gasolio, concimi, mangimi ha eroso notevolmente gli introiti», prosegue Piana. Eppure nonostante questo trend di prezzo soddisfacente del latte di pecora, appare del tutto controcorrente la diminuzione del numero dei capi ovini allevati in Sardegna.

I capi

«Al 30 Giugno 2023 si attesta a soli 2.892.157. Stiamo parlando di 95 mila capi in meno rispetto al 2022. Questa situazione deve farci preoccupare», aggiunge, «il vero motivo di questo decremento di capi ovini è dovuto al fatto che in Sardegna abbiamo una età media degli allevatori di oltre 64 anni, per loro è un sacrificio inimmaginabile alzarsi alle 4 del mattino per andare a mungere le greggi e ripetere lo stesso lavoro alle 17 la sera, giorni di festa compresi. Oggi serve un nuovo piano di rinascita dell’allevamento e dell’agricoltura sarda, con una proiezione di almeno 20 anni, che incentivi i giovani a restare in campagna con aiuti precisi e rapidi».

