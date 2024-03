Pecorino, la stagione parte bene 

L’entusiasmo si scontra con la prudenza. Sì, perché cinque mesi da record per la trasformazione del latte di pecora in Pecorino Romano non sono sufficienti a festeggiare un traguardo, il picco di produzione, considerato da molti addetti ai lavori ancora lontano. E anche se il formaggio sardo più esportato al mondo vive oggi un periodo d’oro, sia come quotazioni che come remunerazioni ai pastori che conferiscono ai caseifici la materia prima, lo sforzo per mantenerle stabili e soddisfacenti deve essere costante da parte di tutta la filiera.

Ecco perché i primi (ed esaltanti) numeri del 2024 sul comparto divulgati dal Centro studi agricoli non sono paradossalmente piaciuti ai vertici del Consorzio di tutela del Romano Dop, convinti che previsioni ottimistiche sulle produzioni possano innescare un controproducente calo dei prezzi.

Bilancio

Il botta e risposta a distanza è iniziato ieri alle prime ore della mattina quando il Csa presieduto da Tore Piana ha diffuso i dati, certificati dallo stesso Consorzio, che registravano una produzione nei primi cinque mesi della stagione 2023/24 in crescita del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. «Seguendo questo trend di produzioni», conferma Piana, «le proiezioni calcolate dal Centro studi agricoli portano a stimare a fine stagione, il prossimo luglio, un bilancio totale in aumento rispetto ai quintali di Pecorino Romano Dop prodotti nella precedente annata».

Un panorama roseo, quello descritto dal rappresentante del Csa, al quale contribuiscono anche l’aumento della produzione di latte di pecora (+9%) e un prezzo di quest’ultimo che «nel sistema industriale si attesta su 1,40/1,50 euro al litro», prosegue Piana, «mentre nel sistema cooperativo dovrebbe raggiungere a fine campagna oltre 1,70/ 1,80 euro al litro».

Da qui l’appello al prossimo assessore regionale all’Agricoltura: «C’è la necessità che il nuovo esponente della Giunta costituisca un “Tavolo latte” regionale, dove si confrontino tutti gli attori della filiera delle tre tipologie produttive, latte di pecora, di capra e vaccino, almeno una volta ogni tre mesi».

Cautela

Gianni Maoddi, presidente del Consorzio di tutela del Pecorino Romano, taglia corto scegliendo una strada diversa, quella della moderazione. «È troppo presto per tirare conclusioni sul buon esito della campagna. Perché in agricoltura la matematica non dà mai certezze e un buon inizio della stagione non garantisce di certo un lieto fine».

Il leader del Consorzio non ha dubbi: «Sì, oggi la situazione del comparto è favorevole, ma ciò non è solo il frutto di numeri e statistiche, ma anche e soprattutto di sensazioni e aspettative che possono condizionare negativamente i mercati e i nostri potenziali clienti. Prospettare una possibile produzione record, quindi, aprirebbe le porte a scenari catastrofici».

La stoccata finale è più che avvelenata: «A volte è meglio tacere, perché ogni parola inopportuna può danneggiare e spaventare il mercato e i clienti interessati al Pecorino Romano, per i quali invece dobbiamo lavorare in modo unitario».

RIPRODUZIONE RISERVATA