Pecorino, è guerra sulle pecore “straniere” 

« Sono le prime ore della notte. Il pastore guarda le greggie pascolanti. Gialle e nere alla luna, le pecore assonnate vanno melanconicamente per la pianura cercando l’erba fredda sotto i cespugli, lungo le muricce coperte di musco ». Tenetele ben a mente queste immagini della Sardegna più autentica, nel futuro potrebbero diventare solo un mesto ricordo. Grazia Deledda, la sua terra, le sue tradizioni, le ha sempre narrate con lo sguardo incantato di chi, nelle parole, amava scolpire frammenti profondi di vita vissuta.

La fine dei pascoli

I racconti di quei pascoli, racchiusi nelle novelle dedicate al «Nonno», oggi più che mai rischiano di appartenere ad un passato che i potenti di turno vorrebbero cancellare per sempre. Le pecore di «razza sarda», ora più che mai, infatti, rischiano di diventare fotogrammi del passato, sostituite da “pecore mucca”, israeliane e francesi, a cui sarà consentito solo il perenne ricovero dentro una stalla. Se dovesse andare avanti il controverso deliberato di ieri del Consorzio del Pecorino Romano, lo stesso riconoscimento della Dop, Denominazione di Origine Protetta, conquistata con mille sacrifici, potrebbe infrangersi per sempre, con la fine del pastoralismo sardo e la sua identità millenaria. In pratica, traducendo il significato attribuito dai vertici del Consorzio alla votazione di ieri a Borore, le «pecore sarde» potranno agevolmente essere sostituite in poco tempo da quelle “straniere”, da allevare in una stalla piuttosto che in un pascolo brado, con tutte le differenze abissali del prodotto finale, sia sul piano organolettico che identitario.

Stravolgimento

Uno stravolgimento radicale della storia, della tradizione e soprattutto dell’economia dell’Isola, basti pensare all’importazione, conseguente e ulteriore, di mangimi “stranieri” per il bestiame “segregato” in uno stallo al chiuso. Che le grandi manovre si stessero dispiegando nel sottobosco delle grandi lobby lattiero-casearie lo abbiamo scritto qualche giorno fa, ma ora che il voto si è consumato durante l’assemblea dei soci il quadro è fin troppo chiaro. La guerra è solo agli inizi, con i pastori già pronti a riconquistare le strade della protesta e quelle dei Tribunali. Il comunicato ufficiale del Consorzio, nell’annunciare il mancato raggiungimento del quorum dei votanti, ignora, però, la delibera del gennaio del 2022 con la quale era stata vietata l’introduzione delle razze straniere nella produzione del pecorino. Il “ribaltone” sbandierato dal comunicato del Consorzio, dunque, non ci sarebbe: un mancato quorum non può cancellare una delibera vigente, mai abrogata. La nota stampa dei vertici del Pecorino Romano si spinge, poi, in un esercizio aritmetico alquanto fantasioso sommando i contrari alla tutela della pecora sarda, con gli industriali che si sono astenuti. A questo si aggiunge che la precedente deliberazione, quella del 2022, era scaturita da una miriade di assemblee svoltesi in tutte le cooperative produttive dell’Isola: in quel caso si era deciso a gran voce di “vietare” le pecore di “razza straniera” nel sistema produttivo del Pecorino. In realtà il conteggio dei voti di Borore racconta ben altro: 174 voti a favore della tutela delle pecore sarde, 137 contrari e 131 astenuti. Ancor prima dello scontro e della mobilitazione di piazza, dunque, ci sarà la battaglia legale, visto che il 12 gennaio del 2022, con la delibera che riproduciamo in questa pagina, era stata introdotta la lista positiva delle pecore ammesse alla produzione del Pecorino Romano. Il ragionamento dei sostenitori della tutela della “razza sarda” è chiaro: se non c’è stato il raggiungimento del quorum resta in vigore la deliberazione di due anni fa. Non lo pensano allo stesso modo i vertici del Consorzio del Pecorino Romano a partire dal Presidente Gianni Maoddi che, dopo aver sottoscritto la delibera del 2022, ora parla di « una nuova votazione » e di una « cambiata consapevolezza rispetto ad una produzione che deve guardare al futuro ». Parole che fanno insorgere i pastori senza bandiera. I leader della “rivolta del latte” parlano di « golpe illegale che stravolge in modo illegittimo una volontà espressa dalla stragrande maggioranza dei pastori sardi che nelle assemblee si erano pronunciati senza mezzi termini contro l’introduzione delle pecore da stalla israeliane e francesi ». Con questa votazione ora dovrà essere il Ministero dell’Agricoltura a dirimere la questione, sia sul piano sostanziale che formale. Un dato è certo: sia gli uffici ministeriali che la Regione Toscana avevano già da tempo avallato la modifica introdotta a gennaio del 2022, a favore della massima tutela della razza sarda e di quelle in via di estinzione del Monte Amiata. Ora è difficile pensare ad uno stravolgimento di posizione anche del Dicastero custode della Denominazione di Origine Protetta.

Pericolo imminente

A pesare nelle decisioni, sia dei Giudici che degli uffici romani, ci sarà il parere dell’Agenzia sarda per la Ricerca in Agricoltura, l’Agris, che, senza mezzi termini, ha predisposto una relazione, tenuta volutamente sottotraccia dai vertici del Consorzio, con la quale si parla di un «pericoloso scostamento» tra il sistema produttivo attuale e quello che se ne avrebbe con l’introduzione delle “pecore-mucche”. Scrive l’Agris: « Per quanto attiene la DOP Pecorino Romano, appare dunque necessario introdurre il vincolo delle razze storiche nel Disciplinare con l'intento di contenere il fenomeno della penetrazione di razze alloctone migliorate e ridurre il rischio di un pericoloso scostamento del sistema di allevamento da quello descritto a suo tempo nel "cahier de charge", ( le specifiche dell’allevamento n.d.r. )».

Si perde la Dop

Ma c’è di più nel dossier di Agris : «Si ritiene peraltro indispensabile che, per rallentare l'evoluzione del fenomeno dell'introduzione di razze alloctone, (straniere) il vincolo per gli allevatori a produrre latte destinato alla DOP proveniente esclusivamente dalle razze inserite nella lista "positiva" venga introdotto in questa fase, in cui esso è ancora relativamente marginale, pur prevedendo un periodo di transizione per gli allevamenti che intendano adeguarsi alla prescrizione. Per le informazioni in nostro possesso al momento, la contaminazione di latte proveniente da razze alloctone e loro incroci è infatti ancora trascurabile, ma può diventare preoccupante se non arginato immediatamente». In pratica, scrivono i tecnici esperti di Agris, bisogna introdurre oggi il divieto all’introduzione di “razze straniere” nel sistema produttivo isolano, prima che sia troppo tardi con un danno incontrovertibile.

Rischio Queso

Uno scenario devastante che l’Agenzia di ricerca della Regione mette nero su bianco: « In ambito Europeo può fare testo quanto avvenuto nel sistema produttivo del Queso Zamorano DOP in Spagna, dove si è osservato un processo di progressiva sostituzione delle razze locali con razze alloctone, in particolare la razza ASSAF. A questo fenomeno hanno fatto seguito notevoli problematiche relativamente alla tenuta del sistema originario della DOP e del Disciplinare di Produzione. Questo precedente puo essere considerato come una rappresentazione paradigmatica dei rischi di perdita d'identita, che potrebbero interessare la DOP Pecorino Romano, se non si interviene con le previste restrizioni sulle razze autorizzate alla produzione di latte destinato alla DOP». Il messaggio è chiaro: si rischia un disastro economico, in pericolo c’è l’identità e la qualità dei prodotti sardi.

