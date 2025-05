Pecore uccise con l’acido 

Alcune pecore sono state trovate morte con lesioni e ferite terrificanti, altre sono state abbattute dopo l’intervento del veterinario perché addosso le era stata lanciata una miscela ustionante e corrosiva: si pensa a del catrame bollente mescolato con una sostanza acida o basica. Di fatto gli animali sono stati uccisi dopo atroci sofferenze. Ha i contorni dell’intimidazione quella subita da Antonio Fais, 72 anni di Pula, l’allevatore che circa un mese fa ha denunciato quanto scoperto nella sua azienda. Dopo la querela contro ignoti, presentata dall’avvocato Aldo Demontis, ora sull’inquietante episodio sta indagando la Procura e un veterinario sta completando gli esami per capire cosa abbia causato le lesioni al bestiame.

Mai un problema

«Il mio assistito fa il pastore da una vita e non ha mai avuto alcun problema né tensioni in passato», conferma il legale, «questo atto è preoccupante soprattutto per come è stato ideato e messo a segno. Ora confidiamo nelle indagini». E proprio la dinamica dell’incursione, che ha tutta l’aria di essere un’intimidazione, hanno convinto gli investigatori della Procura che i presunti autori non provengano dal mondo agropastorale. Se in passato è già successo nell’Isola che alcuni allevatori abbiano avuto il bestiame sventrato o sgarrettato per dispetto, in tutta la regione non si era mai registrato un raid a base di acido o altre sostanze che hanno corroso i tessuti. «Non abbiamo segnalato alcun sospetto», conclude l’avvocato Aldo Demontis, «proprio perché il mio cliente è molto conosciuto a Pula e in tanti anni d’attività non ha mai avuto alcun tipo di minaccia o intimidazione». Ma ora nell’azienda c’è preoccupazione.

La consulenza

Subito dopo il raid contro il bestiame, scoperto due settimane fa circa, nell’azienda sono stati chiamati gli agenti della Polizia Locale e il Servizio veterinario della Asl che ha autorizzato la distruzione delle carcasse degli animali uccisi. Nel giro di qualche giorno, poi, sempre gli specialisti hanno dato ordine di abbattere altre pecore che erano rimaste ferite e che avevano riportato lesioni e bruciature nel corpo. Un consulente, incaricato dall’allevatore, sta analizzando la sostanza corrosiva gettata addosso alle pecore per capire di cosa si tratta. Il danno è di alcune migliaia di euro. Per ora non trapela nessuna notizia, ma dopo la querela ai carabinieri e l’avvio dell’indagine in Procura ci sarebbe già una pista.

