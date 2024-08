«Pecore senz’acqua né pascoli» 

Un caldo torrido ha cancellato il verde delle campagne e i pozzi utilizzati per irrigare i campi e per dissetare il bestiame sono ormai a secco. Anche a Sinnai e nei centri vicini, nelle campagne si vivono i giorni della disperazione: vigneti bruciati da sole e i pastori che stanno salvando il bestiame acquistando foraggi e portando l’acqua negli ovili. Il livello dei pozzi è calato sin dal mese di giugno. Oggi sono quasi tutti a secco.

La disperazione

Pietro Ruggeri, allevatore di Sinnai, ha "inseguito” i pozzi, spostando il suo gregge di 700 pecore nelle campagne di Settimo dove gli era stata segnalata una fontana che produceva ancora un filo d’acqua. È arrivato nelle campagne di “Sarriu e sa pira”: «Il pozzo l’ho trovato, ha salvato le mie pecore. Da giorni, è a secco».

Pietro Ruggeri non si è arreso. Così ha pensato di usare l’acqua potabile del rubinetto di casa. «Ho caricato una botte da mille litri sul fuoristrada: tre viaggi al giorno, tremila litri d’acqua ogni 24 ore, appena sufficienti per salvare gli animali. Attorno all’ovile, non c’è un filo d’erba. «C’era solo la polvere che solleva lo stesso bestiame, spostandosi da una parte all’altra anche alla ricerca d’ombra. Sto anche acquistando le balle di foraggio che arrivano da un centro vicino. Non ho altra scelta».

Senza erba

Angelo Spina ha il suo gregge a “Santu Basileddu”. «Non ho problemi per l’acqua. Il pozzo non è ancora a secco, riesco ad aver costantemente la disponibilità di due depositi: una riserva da 40mila litri d’acqua. Un miracolo. Il problema è il cibo. Non c’è un filo d’erba e anche la macchia mediterranea sta andando a secco. Sino alla scorsa estate ho alimentato le mie 550 pecore con paglia, mangimi e mais. Oggi non mi resta che acquistare foraggio: duemila euro a viaggio. L’obiettivo è salvare il gregge».

La rete

In periferia, Mosè Farci, ha un gregge di 300 pecore a “Corti eranu”. «Devo dire grazie ad Acquavitana che ha realizzato una sua rete, utilizzata anche da altre persone. Nell’ovile arriva un filo d’acqua preziosa. Non si può ottenere di più. Sfamo il bestiame distribuendo un po’ di mangime la mattina. Di sera erba medica che acquisto da un coltivatore. Si sopravvive, ma la situazione si fa ogni giorno più drammatica».

A Sinnai i pastori sono una decina. Meno di quattromila i capi di bestiame. Il Comune ha già proclamato lo stato di calamità.

