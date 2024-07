Pecore sbranate dai randagi: «Per noi nessun rimborso» 

Due pecore sbranate, tre gravemente ferite da morsi al collo, il resto del gregge impaurito e con diverse escoriazioni. Nuovo raid di cani nelle campagne di Arbus, in località Sa Perda Marcada, all’interno del recinto, dove lo scorso anno la stessa sorte era toccata ad altrettanti ovini, tutti morti. La denuncia è del proprietario, Salvatore Pusceddu, 44 anni, in una nota inviata all’Ats e per conoscenza al Comune. «Quando sono arrivato in azienda per la mungitura, ma il gregge non c’era. Quando l’ho trovato, ho notato due capi morsicati in tutto il corpo, mi sono reso conto che non sarebbero sopravvissuti – racconta –. Così è stato. Altri erano impauriti e feriti durante la fuga dal recinto alla vista dei cani. Le pecore incinte probabilmente non riusciranno a portare a termine la gravidanza». I veterinari della Asl del Medio Campidano sono intervenuti e hanno prestato i soccorsi, sperano di salvare gli animali feriti. Una magra consolazione per il giovane allevatore, alle istituzioni chiede più attenzione: «Il problema è serissimo. Non abbiamo diritto ad alcun rimborso. Questi incidenti peggiorano un settore già in crisi. In una notte svaniscono i sacrifici di una vita». Sul posto la Municipale e l’assessora all’agricoltura, Sara Vacca. «Dal sopralluogo – riferisce Vacca – non è emersa la presenza di randagi. Il fenomeno, però, sappiano che è diffuso in tutto il territorio. Una vasta area dove negli ultimi decenni si è moltiplicata la presenza di cervi e cinghiali che danneggiano il lavoro dei campi, seminativi, pascoli e foraggio». ( s. r. )

