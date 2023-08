«Pecore salve, ovile distrutto: risorgeremo da quelle ceneri»  

«Presto, venite. C’è un grosso incendio vicino all’ovile». A chiamare il giovane Maurizio Murgia, studente di 17 anni con il sogno (anche) di fare il pastore, è lo zio Antonio Murgia. Maurizio - a cena col padre a Villaputzu – lascia il piatto e metà. Assieme corrono a San Priamo, in quell’ovile poco sotto il ponte sul Picocca dove Maurizio da tre anni ci mette cuore ed energie. È il 5 agosto, la drammatica notte degli incendi partiti proprio dal ponte sul Picocca. Incendi che hanno devastato Feraxi e, il giorno dopo, Piscina Rei. Maurizio, il padre William, e lo zio Antonio raggiungono l’ovile tra mille difficoltà e qualche rischio. «Abbiamo preso tutte le pompe che avevamo per buttare acqua – racconta Maurizio – ma sono servite a poco, le fiamme erano molto più alte di noi». Sono le 23 e qualche minuto, Antonio e William insistono con i tubi da 32 e da 40, Maurizio invece corre a liberare le pecore. Gli animali son salvi, dell’ovile invece resta poco o nulla.

Notte da incubo

«Sono rimasto sveglio tutta la notte – ricorda il giovane di San Priamo che a settembre frequenterà la quinta Agraria a Muravera – all’inizio avevo davvero molta paura. Non avevo mai visto delle fiamme così alte. Anche le nostre 50 pecore erano impaurite. Le ho liberate e portate in un terreno a fianco».

Le fiamme avanzano, anche i vigili del fuoco e le squadre antincendio possono poco. La conta dei danni è pesante: distrutta la stalla, una vecchia casetta, la mungitrice, tutte le attrezzature, un gruppo elettrogeno, una copertura di 180 metri quadrati. Eppure il primo ad incoraggiare gli altri il mattino seguente è proprio Maurizio: «Forza, rimettiamoci al lavoro. Questo ovile rinascerà ancora più bello».

La reazione

Una grande forza di volontà che ha colpito il padre: «Mi vengono i brividi – dice William Murgia - se ci ripenso. Noi eravamo a terra, disperati. È stato mio figlio a darci la forza. Ed è grazie a lui che ci siamo subito rimboccati le maniche anziché piangerci addosso». Per William, «Maurizio è un ragazzo d’oro, e di difficoltà ne ha passate. Il momento più difficile per noi tutti nel dicembre 2020, quando è venuta a mancare mamma Simona. Ha reagito moltiplicando le energie e dedicandosi ancora di più agli animali».

L’amore per gli animali Maurizio l’ha sempre avuto, soprattutto per i cavalli. Poi tre anni fa, grazie allo zio Antonio col quale oggi condivide l’ovile, ecco la passione per le pecore, la mungitura, il formaggio. «Vedendo mio zio all’opera – spiega Maurizio – ho capito quale fosse la mia strada. Qualche mese fa ho comprato una decina di pecore, appena sarà possibile coi risparmi me ne comprerò qualche altra».

Pastore e musicista

Tra le passioni di Maurizio c’è anche la musica sarda. Suonatore di organetto già conosciuto nel Sarrabus, ogni volta che è assieme agli animali mette musica e canzoni sarde ad alto volume: «Mi rilassa e mi piace tanto, credo che piaccia anche alle pecore». Adesso però c’è da rimettere in sesto l’ovile: «Ci vorrà del tempo, anche perché i danni sono tanti. Per fortuna qualcuno ci sta dando una mano. Farò di tutto per farlo diventare un’azienda florida. Il mio futuro? Mi ci vedo proprio qui, a fare il pastore oppure all’ente foreste. Sono questi, per ora, i miei due sogni. Vedremo, prima però devo prendere il diploma. Mi impegnerò al massimo per finire gli studi e rimettere in sesto l’ovile».

