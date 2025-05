«Pecore rubate, sono rovinato» 

«Mi hanno rovinato, ma io riuscirò a ricomprare il bestiame e a risollevarmi da questa botta, ma chi mi ha fatto questo è e resterà un miserabile che, se dovessi arrivare a capire chi è, non la passerà tanto liscia». Le parole di Roberto Floris, operaio edile dedito anche alla conduzione di una piccolo gregge nei ritagli di tempo, originario di Villasor ma residente a Serramanna, hanno il tenore dello sfogo e il suono, sinistro, dell’avvertimento.

I fatti

Una settimana fa qualcuno si è introdotto di notte nel suo ovile in località Bia Villasor, a metà strada tra Serramanna e Villasor, poco distante dal mega parco di serre fotovoltaiche di Su Scioffu, e gli ha rubato una cinquantina tra pecore e agnelli che curava, parole sue, «perché il mestiere di pastore, che ho fatto da piccolo, mi piace e per portare a casa qualche soldo in più per la mia famiglia». Ha trovato la forza di raccontarle il furto non denunciato né ai carabinieri né ai barracelli (“Sappiamo dell’accaduto ma non ho informazioni strette”, si limita a dire il capitano della compagnia barracellare di Serramanna Fabrizio Demontis). La prima a segnalare il furto su facebook è stata la moglie di Floris, Liliana Grigoli: «Hanno rubato le pecore di mio marito: se qualcuno ha visto qualcosa mi faccia sapere». L’appello è caduto nel vuoto, ma a fornire altri particolari sul furto delle pecore è stato lo stesso pastore-manovale. «Me le hanno rubate tutte, a loro mi dedicavo per la passione che ho sempre avuto per questo mestiere e poi perché mi aiutano nel bilancio familiare: con mia moglie abbiamo tre figli, di 11, 9 e 3 anni, e uno stipendio non basta», racconta Roberto Floris, 38 anni e una certezza: «Le pecore e gli agnelli che mi hanno rubato le possono solo mangiare, perché non potrebbero fare altrimenti visto che sono tutte registrate e seguite dal veterinario ed è rischioso acquistarle per inserirle in una altro allevamento perché si verrebbe immediatamente scoperti».

Il dubbio

Roberto Floris non si da pace. Nella casa di via Isonzo, a Serramanna, dove abita con la famiglia, l’interrogativo risuona da giorni. «Perché mi hanno fatto questo? Io non ho mai avuto discussioni con nessuno, solo casa e lavoro e lavoro e casa, e se mi avessero chiesto due pecore per fare uno spuntino gliele avrei anche regalate. Mi hanno fatto un danno di 10 mila euro: oltre ai capi rubati hanno distrutto la recinzione e alcuni attrezzi. Di una cosa però sono sicuro: io farò dei sacrifici come ho sempre fatto, ricomprerò le pecore, ma chi mi ha fatto questo resterà sempre un disgraziato».

