Pecore mescolate, non rubate 

Nessun furto di 121 ovini a Cossoine, il fatto non sussiste. In tribunale la sentenza della giudice Antonietta Crobu che assolve con formula piena un 47enne sassarese, Francesco Spanu, e un 46enne bosano, Antonello Piras, per una vicenda del settembre 2019. I due erano accusati di aver sottratto 100 pecore adulte, un montone e 20 agnelle da rimonta del valore di oltre 40mila euro da un'azienda agricola di Cossoine in cui Spanu aveva un contratto di soccida, disponeva cioè del bestiame con la proprietaria e ne condivideva i profitti. L'avvocato di quest'ultimo, Gianmarco Mura, ha dimostrato però che anche il suo assistito aveva diverse sue pecore nell'agro che non erano state conteggiate all'atto dei controlli e che, di fatto, non era lui l'autore del furto. Il pm aveva chiesto un anno e 5 mesi per il primo e un anno per il secondo, l'altra avvocata era Giovannina Fresi.(e.fl.)

