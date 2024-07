Pecore in strada e nei giardini, proteste e traffico in tilt 

Belati al tramonto e alle prime luci del mattino, escrementi sparsi ovunque e traffico bloccato per far attraversare il gregge. Ogni estate la scena è la stessa: pecore che attraversano la città per brucare l’erba dei parchi comunali e delle lottizzazioni private. Una storia vecchia e mai risolta che, ancora una volta, fa esplodere la rabbia tra i quartuccesi, in particolare quelli residenti nel quartiere Freccia Verde prigionieri ogni sera degli animali che invadono strade e giardini: «Qualcuno intervenga, così non si può andare avanti», gridano i cittadini, sperando in un intervento «decisivo» del Comune e della polizia locale.

Le proteste

«Ormai tutte le notti assistiamo a questa insolita transumanza», afferma Enrico Porcu, «il pastore con il suo gregge attraversa il canale, entra nella nostra lottizzazione per far pascolare allegramente i suoi animali nei nostri spazi verdi. È diventata una situazione insostenibile e anche poco sicura, visto che ci sono i suoi cani pronti ad aggredire chi per sbaglio si avvicina al gregge o passeggia. I cani del quartiere poi impazziscono e iniziano ad abbaiare perché avvertono la presenza estranea. Per non parlare del pericolo zecche per tutti i fruitori del parco: un disastro».

La transumanza delle pecore pare inizi dal capoluogo, attraversa viale Marconi, si ferma a Le Serre, poi arriva all’argine in via Salvo D’Acquisto, fino prendere possesso per diverse ore del parco di via Tortolì e del quartiere.

«Non si può vedere una scena simile. Sacrifici e impegni per tenere il prato presentabile, con tutte le difficoltà legate a un clima non favore, non possono essere vanificate da un gregge al pascolo oltretutto dentro la città», commenta Gian Michele Murru.

«Attraversano il canale e si infilano nelle vie adiacenti, poi si spostano in alcuni terreni per brucare – prosegue un altro residente nella zona che per paura di ripercussioni chiede l’anonimato -. Noi così ci ritroviamo con strade e marciapiedi tempestati di escrementi. Ma ancora più fastidiose sono le auto che si trovano lungo il percorso, le quali vengono imbrattate di fango e feci, perché si strofinano sul mezzo durante il passaggio».

Traffico in tilt

Bruno Moi e la moglie più volte hanno avuto un incontro ravvicinato con gli ospiti indesiderati. «Giusto l’altra sera in via Fermi, il pastore, che le segue in auto, ha bloccato il traffico in via Fermi con del cartone per farle attraversare in sicurezza», dice l’uomo con un briciolo di ironia, «arrivano nei parchi e nei giardini privati, sporcano tantissimo e ormai è anche una questione igienica. Un paio di volte sono riuscito a mandarle via, ma poi tornano e qui continuano a dirci di non poter fare intervenire».

