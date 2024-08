Pecore e mucche devastano gli oliveti 

Non bastavano la siccità prolungata, gli agenti patogeni e gli insetti nocivi che stanno mettendo in ginocchio il mondo delle campagne. I proprietari degli uliveti del Parteolla hanno un altro “nemico” contro il quale combattono inutilmente da quasi due anni: il pascolo brado. La denuncia arriva da Antonio Carta, presidente della Copar, la cooperativa degli olivicoltori di Dolianova che raccoglie oltre 400 soci. Il suo è un grido d’allarme e una richiesta d’aiuto alle istituzioni: «Non sappiamo più cosa fare, i nostri terreni continuano a essere invasi da mandrie di bovini incustodite che arrecano danni ingenti alle colture. Il nostro lavoro viene vanificato da chi infrange la legge e rimane impunito. Di questo passo la gente continuerà ad abbandonare le campagne. Questa situazione sta mettendo a repentaglio numerosi posti di lavoro».

L’agronomo

Che la situazione sia ormai fuori controllo lo conferma Nicola Solinas, agronomo consulente della Copar: «I danni causati dalle mandrie negli uliveti sono enormi: rami spezzati, terreni induriti dal calpestio dei bovini, recinzioni divelte. Oltre a questo si registrano anche danni ai sistemi di irrigazione. Le mucche per dissetarsi spaccano con le corna i tubi dell’acqua. I nostri soci sono veramente allo stremo».

Lo scorso anno un gruppo di proprietari aveva inviato un esposto alla Procura della Repubblica. Malcontento sfociato poi in un incontro a Dolianova alla presenza degli amministratori locali e delle forze dell’ordine: «Da allora nulla è cambiato – dice sconsolato Pierangelo Frigau, carabiniere in pensione titolare di un uliveto con 300 alberi da frutto – le mucche sono sempre più numerose e indisturbate. Uno scempio. A chi dobbiamo rivolgerci? A Dolianova da quasi due anni è stata sciolta la compagnia barracellare. Le campagne sono diventate terra di nessuno. Se non si riesce a ricostituire la compagnia si nominino almeno due guardie campestri».

Nuovo regolamento

I titolari degli uliveti chiedono alle istituzioni un intervento nei confronti dei proprietari del bestiame che, durante la notte, dovrebbero tenere al chiuso gli animali. Una situazione che il Comune conosce bene e alla quale sta provando a porre rimedio: «Stiamo lavorando al nuovo regolamento dei barracelli – annuncia l’assessore all’Agricoltura Chicco Fenu – e contiamo di portarlo all’attenzione del prossimo Consiglio comunale. Se non ci saranno osservazioni, pubblicheremo subito il bando per la costituzione della nuova Compagnia barracellare. È un organismo indispensabile per la tutela del territorio anche per il problema dell’abbandono dei rifiuti, per i furti nelle campagne e per gli incendi. Vogliamo individuare figure motivate che conoscono il territorio e vogliano lavorare per difendere il nostro patrimonio rurale».

