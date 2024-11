Pecora nera, sagra senza i pastori 

“Annullata”: è la scritta in rosso sulla locandina in bianco e nero che mette in risalto la degustazione dei prodotti della pecora nera in occasione dell’evento di promozione della razza ovina autoctona di Arbus. La firma sul sipario dell’appuntamento più atteso della kermesse è del presidente dell’associazione “Pecora Nera”, Paolo Isu: «Con rammarico comunico che noi non ci saremo. Da sempre in primo piano, quest’anno la ricorrenza “Sagra della Pecora Nera” è diventata “I sentieri della biodiversità” e noi all’ultimo posto». E così, delle due giornate in programma per questi venerdì e sabato, sono salvi gli appuntamenti previsti nel calendario del Comune, come il convegno con Laore ed altre agenzie e gruppi del settore.

«Decisione sofferta»

Non è più la sagra. L’annuncio del ritiro dell’associazione, che unisce diversi allevatori, a due giorni dell’evento è stato un fulmine a ciel sereno. «La decisione – dice Isu – è stata sofferta, ma necessaria per ricordare che tutto è nato col nostro impegno, lavoro e sacrificio. Dopo grandi passi col riconoscimento del marchio e del piatto “agnello nero con cardi selvatici”, inserito nell’apposito elenco del ministero delle Politiche agricole, non capisco perché il nome “pecora” sia scomparso per far posto alla “biodiversità”, sicuramente importante. La nostra locandina ringrazia tutti gli sponsor, è scomparsa per far posto ad un foglio che riporta gli appuntamenti”.

L’assessora all’agricoltura, Sara Vacca, replica: «Dispiace che l’associazione abbia rinunciato. Mi sono impegnata, ho coinvolto tutta la comunità, ho lavorato per reperire le risorse economiche, ho aggregato più realtà, l’arte, l’agricoltura, la Regione, i ragazzi dell’alberghiero che preparano assaggini dei prodotti locali».

L’omissione

Sulla questione interviene l’onorevole Gianni Lampis: «L’appuntamento è stato finanziato dal ministero dell'Agricoltura con 4.600 euro, condizionati, come si legge nel bando, alla menzione del contributo statale nell’attività comunicativa e pubblicitaria. L’omissione di fatto ha compromesso che lo stanziamento possa essere riconosciuto al Comune. Solo gli allevatori, prima di tirarsi indietro, nella loro locandina, hanno rispettato le prescrizioni». Per Lampis «un maldestro tentativo di oscurarlo agli arburesi, senza alcuna apparente ragione».

La polemica

La marcia indietro dell’associazione non è sfuggita ai consiglieri di minoranza che hanno puntato il dito contro l’assessora Vacca. «Dopo quattro anni di niente sulla Pecora nera – incalza il capogruppo, Michele Schirru – l’amministrazione riesce a rovinare la festa, creando malcontento negli allevatori. È grave che venga a mancare la parte enogastronomica dell’evento, con la degustazione di carni e formaggi locali».

Data infelice

L’allevatrice Michela Dessì, commenta: «Un appuntamento estivo nato per coinvolgere i turisti nella promozione delle nostre risorse si celebra a fine novembre. Una data infelice per messaggio importante».

