Oltre due quintali di pecora bollita per salvare la chiesa di Sa Segada. All’appello dei residenti della borgata agricola, sabato scorso, hanno risposto in tantissimi e durante i festeggiamenti in onore della patrona Nostra Signora di Loreto, il 31 agosto, il comitato organizzatore è riuscito a racimolare una discreta somma da donare alla parrocchia. Sono diversi anni che la chiesa è inagibile e che i residenti non hanno più un luogo di aggregazione. I bambini sono costretti ad arrivare sino a Fertilia per il catechismo. Il campanile dell’edificio sacro, infatti, sta cadendo a pezzi e ovunque spuntano ferri arrugginiti che si affacciano dall’intonaco scrostato. La Santa messa viene celebrata nel vicino centro sociale, dove un tempo si organizzavano le feste. Così a qualcuno è venuta l’idea di preparare un pranzo a base di pecora bollita da offrire a turisti e residenti in occasione della festa dedicata alla Madonna. Un segno di buona volontà che certamente, da solo, non sarà sufficiente a risolvere il problema, ma manifesta il forte desiderio della comunità di Sa Segada di riappropriarsi del proprio luogo di culto chiuso ormai da sette anni. Nelle prossime settimane sarà organizzata la consegna ufficiale del ricavato.

RIPRODUZIONE RISERVATA