«Pechino sabota la pace in Ucraina» 

Singapore. Volodymyr Zelensky abbandona ogni cautela diplomatica e accusa apertamente Pechino di essere «strumento nelle mani di Putin» per far fallire il vertice per la pace in programma fra due settimane a Lucerna, in Svizzera. Il presidente ucraino ha parlato da Singapore, dove ieri si è conclusa la Shangri-La Dialogue, la conferenza intergovernativa sulla sicurezza.

«La Russia, sfruttando l'influenza cinese nella regione e utilizzando anche i diplomatici di Pechino, fa di tutto per sabotare il summit», ha attaccato Zelensky. Le cui parole sembrano allontanare la possibilità che il Paese del dragone sia mediatore nella negoziazione della pace. Anche perché la Cina viene considerata alleata di Mosca, sia nell’invasione che nella fornitura di armi e componenti che da oltre due anni portano morte e distruzione in Ucraina, sempre secondo il leader di Kiev.

Pechino hanno sempre smentito la circostanza, anche in un colloquio telefonico di un anno fa tra lo stesso Zelensky e e Xi Jinping. Ma «oggi – ha ribadito il presidente ucraino – ci sono informazioni secondo cui, in qualche modo, alcune cose arrivano ai mercati russi attraverso la Cina». Le affermazioni sono state rispedite al mittente dal ministro della Difesa cinese, Dong Jun, anche lui a Singapore per lo Shangri-La Dialogue: Pechino «non ha fornito armi a nessuna delle due parti e ha uno stretto controllo sulle esportazioni di beni a duplice uso. Siamo fermamente dalla parte della pace e del dialogo».

Tuttavia sono mesi che Kiev e l'Occidente muovono contro la Cina accuse di sostegno militare a Mosca. E dal punto di vista politico, la decisione del Dragone di ignorare il summit elvetico è stata accolta con «delusione» dal presidente Zelensky. Che ha allargato il suo disappunto anche verso «alcuni leader mondiali» che non hanno ancora aderito al vertice. Tra loro c'è Joe Biden che, stando ai media americani, il presidente Usa salterà l'appuntamento a Lucerna per partecipare a un evento elettorale in California. Solo nell’ultima settimana, «le truppe di Putin hanno lanciato quasi mille attacchi contro l’Ucraina», ha concluso Zelensky. Sarebbero poi «20mila i nostri bambini deportati in Russia».

