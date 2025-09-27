VaiOnline
tennis.
28 settembre 2025 alle 00:52

Pechino, laboratorio Sinner 

Piega Atmane in tre set: «Non devo cambiare troppo...»  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un altro test superato per Jannik Sinner che, pur dovendo lottare due ore e 21 minuti per superare Terence Atmane, raggiunge i quarti di finale all'Atp 500 di Pechino. Dopo aver vinto 6-4 il primo set, l'azzurro ha subito il ritorno del telanetuoso e imprevedibile francese (n.60 del ranking) che si é aggiudicato 7-5 il secondo. Ma nel terzo Atmane ha pagato lo sforzo sostenuto per tenere testa al n.2 del mondo, manifestando crampi e un problema all'inguine, finendo per cedere di schianto, con un secco 6-0. Domani nei quarti Sinner affronterà l'ungherese Fabian Marozsan.

L’analisi

«Sto cercando di fare cose nuove in campo, e su questo sto spendendo abbastanza forza mentale, però dobbiamo stare attenti a non far troppo. Non dobbiamo stravolgere la mia identità, cambiare tutto quello che sono come giocatore», ha poi detto Sinner. «In questo momento sto provando a fare, diciamo, l'80% del mio tennis abituale e un 20% di novità; secondo me dovrei arrivare al 90-95% di quel che sono io e provare a cambiare un 5% e magari all'inizio fare queste cose diverse nei momenti più più tranquilli. Sto pensando soprattutto alle rotazioni al servizio, poi oggi ho provato di più la palla corta, il serve and volley», ha aggiunto, «ma devo stare attento a non perdere quello che sono. Comunque fa tutto parte del processo, è normale». Oggi tocca a Musetti

A Tokyo

Nessun problema per il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, che sembra aver assorbito i problemi fisici: 6-4, 6-2 al belga Zizou Bergs negli ottavi a Tokyo. Fuori Luciano Darderi (7-6,-1 dall’americano Jenson Brooksby.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Troppa Inter per il Cagliari

La vera mazzata per i rossoblù è l’infortunio di Andrea Belotti 
l Nello sport
Il delitto di Palau

Cinzia stava male ma Ragnedda  le ha offerto cocaina

Domani l’autopsia: gli inquirenti stanno ricostruendo la tragedia 
Andrea Busia
Regione

Decadenza, la maggioranza sotto scacco

Stallo in attesa della decisione della Consulta sui conflitti di attribuzione 
Roberto Murgia
Energia

Cinquanta cabine di trasformazione nelle spiagge sarde

Eolico off shore, Tyrrhenian Link, Sapei e Sacoi 3: inquinamento acustico e paesaggi compromessi 
Lorenzo Piras
La storia

«Mi vuoi sposare?» Il suo amato l’aspetta all’atterraggio

La sorpresona di Marco a Martina: coppia di Lanusei convola a nozze 
Roberto Secci
La storia

«Così ascolto le vite degli altri»

Roberto Perra, di Sinnai, è un radioamatore e appassionato di Cb 
Mariella Careddu
Regionali

Meloni e Schlein alla prova di forza

Il voto nelle Marche blinderà il ruolo di FdI nel centrodestra o l’asse Pd-M5S 