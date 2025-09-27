Pechino, laboratorio Sinner 

Un altro test superato per Jannik Sinner che, pur dovendo lottare due ore e 21 minuti per superare Terence Atmane, raggiunge i quarti di finale all'Atp 500 di Pechino. Dopo aver vinto 6-4 il primo set, l'azzurro ha subito il ritorno del telanetuoso e imprevedibile francese (n.60 del ranking) che si é aggiudicato 7-5 il secondo. Ma nel terzo Atmane ha pagato lo sforzo sostenuto per tenere testa al n.2 del mondo, manifestando crampi e un problema all'inguine, finendo per cedere di schianto, con un secco 6-0. Domani nei quarti Sinner affronterà l'ungherese Fabian Marozsan.

L’analisi

«Sto cercando di fare cose nuove in campo, e su questo sto spendendo abbastanza forza mentale, però dobbiamo stare attenti a non far troppo. Non dobbiamo stravolgere la mia identità, cambiare tutto quello che sono come giocatore», ha poi detto Sinner. «In questo momento sto provando a fare, diciamo, l'80% del mio tennis abituale e un 20% di novità; secondo me dovrei arrivare al 90-95% di quel che sono io e provare a cambiare un 5% e magari all'inizio fare queste cose diverse nei momenti più più tranquilli. Sto pensando soprattutto alle rotazioni al servizio, poi oggi ho provato di più la palla corta, il serve and volley», ha aggiunto, «ma devo stare attento a non perdere quello che sono. Comunque fa tutto parte del processo, è normale». Oggi tocca a Musetti

A Tokyo

Nessun problema per il numero 1 del mondo, Carlos Alcaraz, che sembra aver assorbito i problemi fisici: 6-4, 6-2 al belga Zizou Bergs negli ottavi a Tokyo. Fuori Luciano Darderi (7-6,-1 dall’americano Jenson Brooksby.

RIPRODUZIONE RISERVATA