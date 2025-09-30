Pechino, finale Sinner-Tien 

Jannik Sinner vola in finale al torneo di Pechino. L'azzurro, numero 2, ha battuto l'australiano Alex De Minaur in tre set con il punteggio di 6-3 4-6 6-2. Oggi – ore 8 – affronta in finale lo statunitense Tien, numero 52 atp, che in semifinale ha approfittato del ritiro al terzo set del russo Medvedev.

«Ho provato ad alzare il livello, è stata una partita molto difficile e per questo sono molto soddisfatto», commenta l’azzurro prima dell'ennesima finale della stagione, «è stato un match equilibrato, a volte lui serviva bene, Alex è veloce, ho cercato di rimanere concentrato e non perdere energie mentali. Non avrò una giornata di riposo ma una notte per recuperare. In finale c'è più adrenalina e volontà di essere al meglio, è bello per me avere un altro buon risultato». Nel corso del match, è sembrato che Sinner soffrisse di qualche problema fisico, crampi compresi. Mentre ammette di seguire l'Atp 500 Tokyo e la finale tra Taylor Fritz e l'arcirivale Carlos Alcaraz, vinta dallo spagnolo, sottolinea: «Niente di grave. Ho avuto solo un po' di diarrea negli ultimi due giorni. Ho perso un po' di liquidi, ma mi sento bene. C'era anche un po' di tensione. Il mix di tensione e gli ultimi due giorni non sono stati facili. Ma sì, mi sento bene. Nessuna preoccupazione per la finale», ha rassicurato il tennista azzurro in conferenza stampa.

Tien e Alcaraz

E questa mattina è lo statunitense Learner Tien (52 Atp) ad affrontare Jannik Sinner in finale a Pechino. Tien, 20 anni a dicembre, si è qualificato all'ultimo atto approfittando del ritiro di Daniil Medvedev, colto da una crisi di crampi, mentre il punteggio era sul 5-7, 7-5, 2-0. Il russo, attuale 18 del ranking, era in vantaggio nel secondo set quando ha cominciato ad avere problemi, perdendolo e con la gamba destra quasi inutilizzabile nel terzo set. L'arbitro ha minacciato di ammonirlo con un warning per scarsa combattività ma Medvedev l'ha affrontato a muso duro: «Vorrei comportarmi da cattivo ma non lo faccio perché mi ricordo quanto successo all'Us Open», ha detto, tornando in campo che però ha dovuto lasciare poco dopo, arrendendosi alla situazione.

Intanto lo spagnolo Carlos Alcaraz ha vinto il torneo 500 di Tokyo, battendo l’americano Taylor Fritz, un doppio 6-4, prima di annunciare che non parteciperà al Masters 1000 di Shangai a causa dei problemi fisici alla caviglia affrontati e superati a Tokyo. Anche se Sinner dovesse vincere il Masters, la classifica Atp non cambierebbe.

RIPRODUZIONE RISERVATA