Pecco, tripudio tricolore 

Scarperia (Firenze) . Bottino pieno Ducati. Con Pecco Bagnaia che domina il Gp del Mugello dopo aver conquistato (sabato) la Sprint Race e “trascina” sul podio anche le altre moto della casa di Borgo Panigale. Il campione del mondo domina dal primo giro, allunga nel Mondiale e fa gonfiare il petto alla Ducati che monopolizza le prime tre posizioni, portando sul podio anche lo spagnolo Jorge Martin e il francese Johann Zarco.

Weekend perfetto

Primo in qualifica sabato mattina, primo nella Sprint il sabato pomeriggio, primo in gara ieri. Una prova di forza disarmante: gestione impeccabile di ogni situazione, anche nel nervosismo del sabato per una prestazione che sembrava tardare, poi la gara veloce condizionata da un improvviso scroscio di pioggia, quindi la corsa della domenica. «È stato un weekend perfetto», dice il ducatista. «Non mi aspettavo una gara così: ero sicuro che la gomma posteriore media sarebbe stata più costante, invece negli ultimi giri era totalmente distrutta. Ma sono molto contento del lavoro enorme che è stato fatto. Ora pensiamo alla settimana prossima al Sachsenring. Ma prima godiamoci questo momento, è uno dei migliori della mia vita», aggiunge. Bagnaia ha ragione a definirlo un weekend perfetto: e per festeggiare insieme al pubblico, durante il giro d’onore, si è prestato a un simpatico siparietto: si è fermato con la sua moto alla curva Scarperia dove ad aspettarlo c’era un tavolino apparecchiato e un hot dog che ha mangiato davanti ai suoi tifosi.

Gli altri…

Marco Bezzecchi, invece, non ha saputo replicare la prestazione esaltante del giorno prima (da settimo a secondo) e ieri ha chiuso soltanto ottavo. «Non sappiamo esattamente cosa sia successo, ma c'era qualcosa di strano, già alla terza curva ho capito che avrei faticato un sacco per tutta la gara perché mi sono reso conto che non stavo in piedi». Nonostante questo risultato, Bezzecchi riparte dal circuito toscano sempre in seconda posizione in campionato, staccato di 21 punti dal pilota piemontese: campione del mondo. «Dobbiamo capire cosa è andato storto ed essere pronti a rifarci subito domenica prossima al Sachsenring», in Germania, «e in quella successiva ad Assen», in Olanda. Al Mugello si è rivisto Bastianini, rientrato in gara con il nono posto dopo cinque gare passate a casa a curarsi la spalla fratturata. Protagonisti in negativo la coppia dei fratelli Marquez: Marc è scivolato al sesto giro, Alex è caduto al quindicesimo, quando era in lotta per il terzo posto, per la pressione di Luca Marini (Ducati) che alla fine ha dovuto cedere il posto sul podio a Johann Zarco.

