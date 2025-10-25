VaiOnline
MotoGp.
26 ottobre 2025 alle 00:30

Pecco in Malesia ritorna tigre: pole e Sprint race 

Sepang È festa nei box Ducati Lenovo e del team Gresini dopo la gara sprint a Sepang, vinta da Francesco Bagnaia davanti ad Alex Marquez e Fermin Aldeguer. La terza piazza è andata poi a Pedro Acosta, con la Ktm, perché Aldeguer è stato retrocesso al settimo posto per irregolare pressione delle gomme, conquistando comunque il titolo di Rookie of the year . Nel team ufficiale c'è tanta soddisfazione per il successo del bicampione del mondo, capace di prendersi la pole position del Gp della Malesia e di dominare la gara breve con autorità per scacciare almeno in parte in fantasmi di una stagione storta. In casa Gresini, il doppio podio ha confermato la bontà del progetto, con Alex che ha avuto la matematica certezza del secondo posto nel mondiale vinto da tempo da Marc, fermatosi dopo la caduta in Indonesia. E la prima volta che due fratelli occupano le prime posizioni in un campionato.

Bagnaia non ha sbagliato nulla, nel sabato a Sepang, dopo un venerdì in grigio che aveva fatto temere un'altra delusione dopo quelle patite in Indonesia e in Australia. Invece il piemontese si è preso la pole, davanti a Marquez e a Franco Morbidelli, e poi ha dominato la gara sprint, dal via fino al traguardo, mai attaccato dai suoi inseguitori. «Una vittoria che mi fa felice ma che dedico alla squadra», ha detto il pilota, «che lavora tanto ed è come me in difficoltà nel capire cosa succede, visto che alterniamo prestazioni deludenti ad altre eccelse. Venerdì eravamo in difficoltà, invece ieri mattina abbiamo fatto delle modifiche che mi hanno aiutato molto e questo è stato il risultato. Dobbiamo capire cosa sta succedendo e continuare a lavorare come abbiamo fatto in questo fine settimana». Dietro Pedro Acosta, quarto Franco Morbidelli poi Fabio Quartararo (Yamaha) e Marco Bezzecchi, sesto con l’Aprilia dopo essere partito dalla quinta fila. Lui e Bagnaia sono appaiati al terzo posto in classifica. Oggi il Gran premio della Malesia che scatta alle 8 italiane potrebbe separarli. In prima fila tre Ducati: Bagnaia, Marquez e Morbidelli.

