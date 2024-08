pecco fa la voce grossa 

Il weekend perfetto. “Pecco” Bagnaia bissa il successo del sabato nella Sprint race, domina il Gp d’Austria e allunga in vetta a un mondiale della MotoGp che resta aperto appassionante. E che sembra sempre più simile a un testa a testa.

Uno contro uno

Anche sui 28 giri del Red Bull Ring, ieri il principale antagonista del due volte campione del mondo sulla Ducati ufficiale è stato Jorge Martin, spagnolo del team satellite Pramac, scattato dalla pole position. Bagnaia lo ha superato dopo pochi giri e si è messo a dettare un passo insostenibile per il rivale: a 4 giri dal termine, Martin (in gara nonostante un taglio al pollice sinistro) ha tentato la rimonta, risalendo da 1”8 di distacco a 1”5 ma quando il piemontese ha riaperto il gas la corsa è finita. Al terzo posto, un Enea Bastianini che non è riuscito a tenere il ritmo, poi Marc Marquez che, dopo la scivolata di sabato, ha inscenato una bella gara in rimonta.

La classifica

Dopo l’ottavo gran premio consecutivo con tre Ducati su tre sul podio (quest’anno l’en plein è mancato soltanto nei primi tre gp, ma almeno una moto di Borgo Panigale c’è sempre stata), Bagnaia ha allungato di 5 punti su Martin, con Bastianini terzo (-61) e il maggiore dei fratelli Marquez a -83. Al termine della stagione mancano ancora nove gran premi e l’incertezza sul titolo piloti è ancora enorme. La prossima sfida si svolgerà in Spagna, nel Gp d’Aragon del 30 agosto.

Soddisfazione

«Oggi il passo che io e Jorge abbiamo tenuto è stato incredibile, per velocità e costanza, Io ho cercato di allungare perché sapevo che nel finale avrei potuto avere problemi alla gomma posteriore, ed è andato tutto bene», ha raccontato al termine della corsa un Francesco Bagnaia molto sorridente dopo la vittoria. Anche perché il feeling con il Gp d'Austria si sta rafforzano: «Questa è la terza vittoria di fila allo Spielberg», ha sottolineato a SkySport, «frutto di un gran lavoro di tutta la squadra, quindi questa per noi è una giornata davvero speciale».

Bravo Vietti

Celestino Vietti ha invece vinto il Gp d'Austria nella classe Moto2, conquistando il suo primo successo stagionale. Il pilota piemontese della Ktm ha preceduto lo spagnolo Alonso Lopez e il britannico Jake Dixon, con Toni Arbolino quinto. In Moto3, si è aggiudicato la gara il colombiano David Alonso (CfMoto), l’incontrastato leader del mondiale che è al settimo successo stagionale. Sul podio sono saliti anche gli spagnoli David Munoz (Ktm) e Daniel Holgado (GasGas). Oggi test per Moto2 e Moto3.

