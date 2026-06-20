“Pecco” fa la voce grossa 

Brno. Non é bastato ad Ai Ogura scattare dalla pole - la sua prima in MotoGP, con tanto di record della pista, che gli consentirà di scattare davanti anche oggi alle 14 - per vincere la sprint del Gran Premio della Repubblica Ceca, a Brno. Allo spegnersi dei semafori rossi Francesco Bagnaia, terzo sulla griglia, ha bruciato l'Aprilia del giapponese (che ha ammesso «é stata una delle mie peggiori partenze del sabato») e la Ducati di Fabio Di Giannantonio.

La gara

Portatosi in testa, non ha più mollato la prima posizione per i dieci giri seguenti. Il successo nella gara breve gli mancava dalla Malesia dello scorso anno. Al terzo posto l'altra Desmosedici ufficiale, guidata da Marc Marquez. I tre poi saliti sul podio hanno preso subito il largo e in pochi chilometri hanno fatto il vuoto. Di Giannantonio (Ducati-VR46) ha tagliato il traguardo quarto, davanti a Jorge Martin (Aprilia) e Raul Fernandez (Ktm). Diverse le scivolate, senza conseguenze fisiche. La più dolorosa per la classifica é stata quella di Marco Bezzecchi, in curva 3, a due giri dal traguardo, mentre era quinto posizione. Il riminese (in testa l mondiale piloti con 15 punti sul compagno di scuderia Martin) è poi stato squalificato perché “ha spinto un marshall”, ovvero un commissario di gara in pista e non potrà correre. Non ha preso il via Alex Marquez, assente anche oggi.

Gomme decisive

Bagnaia è stato uno di quelli che hanno azzardato la scelta della gomma soft al posteriore, su un asfalto che ha raggiunto i 50 gradi. Una scommessa che ha pagato, permettendogli di “strappare” fin dai primi giri. Quelli che «hanno deciso tutto. Sarebbe stata più dura con la media perché in partenza avrei faticato un po' di più e dopo il passo di Ogura, secondo me, non ce l'avevo. La strategia ha funzionato, e questo ci dà grande motivazione per la gara. Sapevo che sarebbe stato fondamentale azzeccare la partenza». «In generale sono contento perché stiamo lavorando bene e i passi avanti che stiamo facendo nelle ultime gare, lasciando da parte Balaton, sono abbastanza evidenti», ha aggiunto. Soddisfatto del podio anche Marquez: «Partendo quinto mi aspettavo una gara più difficile. Ho faticato un po' con la gomma posteriore nuova e la scia davanti, perché questo non mi permetteva di staccare dove volevo e mi costringeva a cercare più percorrenza», ma «l'importante è che ogni volta che salgo in moto mi sento un po' meglio».

Oggi alle 14 la gara lunga su Sky Sport e Tv8. In prima fila, dunque, Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), che ha girato in 1'51”'139, Fabio Di Giannantonio (Ducati Vr46) e Francesco Bagnaia (Ducati). In seconda il leader del Mondiale Marco Bezzecchi (Aprilia), il campione del mondo in carica Marc Marquez (Ducati) e Diogo Moreria (Honda).

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