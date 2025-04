Pecco dietro Alex Marquez nelle “libere” in Spagna 

Alex Marquez si è preso tutta la copertina nel venerdì a Jerez de la Frontera, mettendo la sua Ducati del team Gresini davanti a tutti sia nella sessione mattutina di prove libere, sia nelle pre qualifiche del Gp di Spagna, quinta prova del mondiale MotoGp. E questo nonostante due cadute, con in particolare la seconda che stata particolarmente dura, tanto da indurlo ad attendere gli ultimi minuti per risalire in sella ma non così da impedirgli di segnare il nuovo record della pista andalusa, con 1'35”991. Subito dietro allo scatenato Marquez junior si è piazzato Francesco Bagnaia, staccato di poco più di un decimo, mentre Marc Marquez si è dovuto accontentare della quarta piazza, preceduto da Franco Morbidelli con la Ducati VR46 ma anche disturbato nella sua caccia al miglior tempo dalle bandiere gialle esposte per le numerose cadute, tutte senza conseguenze serie per i piloti. Dopo il quartetto Ducati si è messo in evidenza Fabio Quartararo con una Yamaha che sta un po' riprendendosi ma che è rimasta a quasi mezzo secondo da Alex. Fermin Aldeguaer ha ottenuto il sesto tempo con l'altra Ducati Gresini, mentre nella top 10, oltre a Fabio Di Giannantonio, nono con la Ducati VR46 si sono piazzate due Honda, con Johann Zarco settimo e Joan Mir decimo, e la Ktm di Pedro Acosta, ottavo.

Oggi dalle 10.05 le seconde libere, poi alle 10.45 le qualifiche e alle 14.55 la gara Sprint. Domani i gran premi alle 11 (Moto3), 12.15 (Moto2) e 14 (MotoGp).

