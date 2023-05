Pecchia: «Vince chi ha più voglia» 

«Farà la differenza la voglia di vincere». Questa la certezza di Fabio Pecchia alla vigilia del match di stasera tra il suo Parma e il Cagliari. «Contro il Venezia ho visto un Cagliari in salute e con grandi valori», afferma l'allenatore dei crociati che non nasconde i suoi timori in merito al gran momento di Lapadula: «È sempre pericolosissimo, anche quando non trova la via del gol. Sta bene e c'è poco da dire. È un giocatore che si sa muovere, forte dentro l'area e abile ad attaccare la profondità. Servirà attenzione e lavoro di reparto. Poi in area svegli e attenti», aggiungendo inoltre che se potesse togliere un giocatore al Cagliari, toglierebbe proprio l’italo-peruviano oppure Pavoletti.

Avanti tutta

A proposito del capitano rossoblù, Pecchia tiene a precisare: «Mi aspetto di vederlo in campo. Ma per saperlo in anticipo bisognerebbe chiamare Ranieri», dice sorridendo. Passando ai suoi, ribadisce: «Voglio vedere il mio Parma, la mia squadra. Serve mente libera per dare sfogo al nostro tipo di gioco. Dal punto di vista mentale ci siamo preparati in maniera semplice», spiega. «Ogni partita è la più importante. Quella di oggi è la più importante, come tutte. Zero calcoli, bisogna giocarla. Se ne vedono di tutti i colori in Lega Pro o in Champions League».

Le scelte

Tra i parmensi due assenze certe: «Non ci sarà Camara che ha capacità importanti, ma è vero che le hanno anche Bonny e tanti altri. Ansaldi sarà fuori, non è pronto. Le valutazioni potranno ricadere su Cobbaut o Circati, ma anche Balogh», puntualizza. «Gli altri stanno tutti bene e questo è un vantaggio per me perché mi dà possibilità di scelta». Infine, la ricetta per vincere: «Determinante sarà l'aspetto fisico, quello tattico e quello motivazionale. Ma questo vale per una partita di playoff come per la prima di campionato».