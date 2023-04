Pecchia: sarà una sfida combattuta 

Non nasconde l’emozione Fabio Pecchia, allenatore del Parma, all’idea di confrontarsi con Claudio Ranieri. «Come andrà a finire non lo so», premette. «Di là c'è un top, ci siamo incrociati in un Leicester-Newcastle, dove ha fatto qualcosa di storico», racconta Pecchia. «Quando una cosa è possibile anche oltre ogni aspettativa deve dare l'esempio. È un allenatore di esperienza, valore. La prendo come una sfida personale».

Il match

Entrando nello specifico della partita, puntualizza: «I giocatori del Cagliari sono quelli. È cambiato l'allenatore, ma vedo una squadra molto simile a quella del girone d'andata. È Lapadula-dipendente. Pavoletti è recuperato, forse in mezzo hanno più fisicità ed è quello che magari è cambiato di più». Sempre su Pavoletti, il tecnico gialloblù tiene a precisare: «All'andata ci aspettavamo una cosa e poi ha giocato Pavoletti, con cui il Cagliari cambia sia tatticamente sia nell'atteggiamento. Quello determinerà la differenza». Infine, avverte: «Ci troviamo contro una squadra con esperienza, in un buon momento e la partita va giocata». Nel Parma una defezione: «Osorio non sarà con noi, il resto del gruppo è al completo e le scelte verranno fatte in base alla gara e le condizioni».

