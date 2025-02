Pecchia: noi giochiamo e gli altri vincono 

«Mi piace come gioca la mia squadra. Il punto, però, è che noi giochiamo e gli altri vincono. Pertanto, dobbiamo aggiustare qualcosa». Dopo le sconfitte con Milan e Lecce, anche questa col Cagliari è un concentrato di rabbia e rimpianti per l’allenatore del Parma Fabio Pecchia, che prova a mantenere un approccio sereno e razionale, per quanto possibile, mentre analizza il ko appena maturato alla Domus. «Pensare di non aver raccolto nulla in queste ultime tre partite è incredibile. Ma io resto convinto che l’obiettivo sia assolutamente alla nostra portata».

Equilibrio mentale

Inutile fasciarsi la testa, per quanto la situazione in classifica sia sempre più allarmante e deprimente. «Chi gioca per la salvezza deve mantenere un equilibrio mentale e andare ad affrontare tutte le partite con orgoglio e determinazione», sottolinea Pecchia. Ribadendo: «Ce la giocheremo sino alla fine. Anche l’anno scorso abbiamo raggiunto la salvezza all'ultima giornata. Dobbiamo essere più forti di tutto e non dobbiamo mai perdere la convinzione nei nostri mezzi».

L’infortunio di Djuric

Come se non bastasse la sconfitta, l’infortunio di Djuric rende la trasferta nell’Isola ancora più amara. «Non ci voleva proprio», mostra i denti al destino il tecnico dei ducali. «Di sicuro non ci sarà nella prossima partita con la Roma. Anzi, credo che non lo avremo per un po’. Proprio ora che stavamo iniziando, per la prima volta, ad allenarci con tutta la rosa al completo», ricorda Pecchia che guarda comunque avanti ottimista: «Pur tornando a casa sconfitti, siamo sempre più convinti di poter conquistare i punti che servono per salvarci».

