Pecchia-Nicola, una vita contro 

Si sono sfidati per una vita in campo, continuano a farlo da allenatori. Due percorsi diversi ma paralleli, alla ricerca di un calcio innovativo per uscire fuori, in un modo o nell’altro, dai soliti schemi. Splendidi cinquantunenni. Entrambi, infatti, sono nati nel 1973, uno a Formia in provincia di Latina, l’altro a Luserna San Giovanni a un’ora d’auto da Torino. Così lontani, così vicini. Lunedì al Tardini Fabio Pecchia e Davide Nicola si sfideranno per la quarta volta da una panchina. Il bilancio, sinora, è nettamente a favore dell’attuale tecnico del Parma con due vittorie e un pareggio. Parte favorito anche per il prossimo match in virtù dei tre punti di vantaggio in classifica e di un avvio di stagione un po’ più coerente rispetto a quello del collega che cerca, tuttavia, proprio in Emilia la chiave giusta per rimettere in moto il Cagliari.

Scusate il ritardo

Piuttosto atipico il percorso da allenatore di Pecchia che, dopo aver rotto il ghiaccio con Gubbio e Latina tra B e C, ha fatto il vice di Benitez tra Napoli, Real Madrid e Newcastle. Si è rimesso in proprio a Verona (l’esordio in A a 43 anni, 11 mesi e 26 giorni, praticamente alla soglia dei 44), dove, però, non è andata benissimo. Ha così provato a rilanciarsi prima in Giappone con l’Avispa Fukuoka poi ancora in C con la Juventus Next Gen. La svolta a Cremona tra i cadetti, con un campionato travolgente chiuso al secondo posto. Dal 2022 allena il Parma e, dopo la promozione, cerca ora conferme nel calcio che conta. Più che i risultati è stata la qualità del gioco a sorprendere e conquistare tutti in avvio di stagione. Le sconfitte con il Napoli al Maradona e, soprattutto, con l’Udinese in casa hanno poi raffreddato i bollenti spiriti, riscaldati in parte sabato scorso con il pareggio in rimonta a Lecce. In pratica, la sfida con il Cagliari rappresenta una sorta di trampolino di (ri)lancio per Pecchia che ha sfidato già sei volte i rossoblù, di cui quattro in una sola stagione, due anni fa in B, tra regular season e playoff. Bilancio meno sbilanciato in questo caso con 2 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Lunedì lui punta, manco a dirlo, a portarlo dalla sua parte.

Mr Salvezze Clamorose

Decisamente più ricco, almeno numericamente, il curriculum di Nicola, tra Lumezzane, Livorno, Bari, Crotone, Udinese, Genoa, Torino, Salernitana, Empoli e ora Cagliari. Aveva compiuto da 5 mesi 40 anni quando ha debuttato in A, con il Livorno. Ha già collezionato 192 panchine nella massima serie (contro le 43 di Pecchia). E i risultati - curiosamente - lo hanno premiato, soprattutto, quando è subentrato in corsa in situazioni disperate ottenendo salvezze clamorose. Per quanto lui non gradisca questa etichetta e sostenga, al contrario e con forza, che il meglio di sé lo ha dato quando è partito dall’inizio. La sfida in rossoblù rappresenta, pertanto, un banco di prova anche da questo punto di vista. Sta provando a cambiare la mentalità della squadra, oltre al tipo di gioco e alcuni interpreti. Dopo un avvio di torneo tra alti e bassi, cerca ora contro Pecchia e il suo Parma la prima vittoria in campionato per abbandonare l’ultimo posto e ripartire di slancio.

