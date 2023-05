Pecchia: adesso dobbiamo solo vincere  

Il Parma non ci sta e - a differenza di quanto aveva fatto il Cagliari dopo la partita al Tardini il 22 aprile - non usa mezzi termini per contestare l’arbitraggio di Colombo. A parlare è il direttore sportivo, Mauro Pederzoli, peraltro un ex: «Cinque cartellini gialli contro zero del Cagliari sono un’assurdità, poi l’episodio del rigore è incredibile perché prima c’è un fallo di Lapadula sul portiere e l’arbitro non ha ritenuto di doverlo andare a vedere», afferma furioso in sala stampa. «Siamo arrabbiati, nei playoff dovrebbe esserci più attenzione da parte degli arbitri». E quando gli viene fatto notare il precedente della stagione regolare, col presunto fallo di mano di Azzi diventato rigore, sbotta: «Faccio il ds del Parma, non vedo perché mi sarei dovuto presentare lì».

Delusione

Più pacato il commento dell’allenatore Fabio Pecchia: «Buona partita, con entusiasmo e ambiente vivo. Una bella serata, sono fiero dei miei. Siamo questi: dobbiamo arrivare in porta e trovare il gol col gioco». Il rammarico è per l’ultimo quarto di gara: «Avevamo subito poco, non ricordo grandi interventi dei portieri nel primo e nel secondo tempo. Adesso possiamo solo vincere, dovremo farlo come sappiamo». ( r. sp.)

