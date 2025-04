Peccato, Ron Howard  cede al blockbuster facile 

Suscita sempre una certa attrattiva il contesto selvaggio e minaccioso dell’isola deserta. Facendo da sfondo a moltissimi componimenti letterari - dal “Robinson Crusoe” di Daniel Defoe a “Il signore delle mosche” di William Golding - l’immaginario di chi, lontano dalla civiltà, sfrutta le risorse a sua disposizione per resistere a una terra irta di insidie è stato ripreso in più occasioni anche dal media cinematografico; conciliandosi alla perfezione con il genere d’avventura, il thriller e, non meno, col dramma psicologico. Ispirandosi a fatti realmente accaduti, tratti dalle testimonianze di alcuni coloni sopravvissuti negli anni 30 a una spedizione nelle Galápagos, il maestro Ron Howard dirige “Eden”: pellicola che mescola storia e sopravvivenza tra paesaggi di bellezza mozzafiato e un cast d’indiscutibile prestigio.

La storia

Nel 1928, tra i primi segni della crisi economica globale e l’avanzata dei totalitarismi, il dottor Friedrich Ritter abbandona la Germania per ritirarsi sull’isola di Floreana e sviluppare una filosofia che ispiri l’umanità verso un nuovo ordine. A sostenerlo nell’impresa c’è Dora Strauch, sua allieva e partner sentimentale. Le sue ricerche attirano l’attenzione dei salotti culturali e della stampa europea, favorendo in poco tempo una schiera di sostenitori. Attratti dai resoconti del filosofo e dalle storie sul suo conto, anche il veterano di guerra Heinz Wittmer e sua moglie Margret decidono di trasferirsi nello stesso luogo, con la speranza che il clima e l’aria salubre aiutino il figlio a guarire dalla tubercolosi. Mentre sorgono i primi problemi tra le due coppie, non tarda ad arrivare anche la baronessa Eloise Bosquet de Wagner Wehrhorn, approdata su quelle sponde con l’intento di edificare un hotel e sfruttare il patrimonio territoriale a proprio vantaggio. In una situazione di convivenza forzata che si farà sempre più stretta, ognuno provvederà al proprio fabbisogno a costo di ledere la sicurezza del vicino, dimostrando che uno spazio estraneo alla socialità può essere il peggiore dove coltivare il pensiero illuminato. Dall’alto della sua esperienza con la cinepresa, Howard cattura lo splendore naturale con panoramiche e riprese a volo d’aquila fortemente evocative. Offre anche una notevole varietà d’inquadrature, efficaci nel restituire soprattutto la sensazione d’ansia e alienazione.

Il tranello

A scoprire il fianco, tuttavia, è la scrittura, con una narrazione che incede a fatica e non chiarisce in modo esaustivo le motivazioni che spingono i personaggi a schierarsi l’uno contro l’altro, facendo così apparire i loro contrasti poco naturali, pretestuosi e troppo condizionati dalle esigenze di copione. Anche il ritmo ne esce penalizzato: proprio mentre lo sentiamo ingranare, ripiomba all’improvviso nella stasi, trasmettendo una scomoda sensazione di vuoto. A queste imprecisioni tentano di sopperire al meglio le star coinvolte: colpisce in particolare l’interpretazione di Sydney Sweeney, efficace nel trasmettere un senso di credibilità anche nelle situazioni più estreme e caotiche. Tirando le somme, Howard casca nuovamente nel tranello del blockbuster facile, laddove ci saremmo aspettati qualcosa di più vicino alla sua impronta autoriale. Stavolta si può contare solo su un prodotto di media fattura, che di certo intratterrà per la sua durata, ma senza caricarsi di troppe pretese.