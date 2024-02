Peccato Ossese, è mancato soltanto il gol 

Ossese 0

Terracina 0

Ossese (4-3-3) : Cherchi, Ubertazzi, Al. Sechi, Llanos, Fancellu, Gueli, Tanda, Scanu, Bah (23’ st Oggiano), Mainardi (43’ st Contini), Villa (35’ st Vita). In panchina An. Sechi, Mudadu, Melis, Chiappetta, Puggioni, Fadda. Allenatore Fadda.

Terracina (4-3-3) : Martinelli, Fumagalli, Zambruno, Proietti, Sossai, Rosania, Camara, Petruccelli (14’ st Pesce), Curiale (14’ st Carlini), Cano (25’ st Pagliaroli), Bellante (31’ st Dironza). In panchina Campagna, Merluzzi, Ragozzo, Guida, Rosato. Allenatore Pernarella.

Arbitro : Romeo di Genova.

Note : ammoniti Zambruno, Scanu, Fancellu, Gueli, Al. Sechi, Vita.

Ossi. Finisce con un pareggio senza reti la gara di andata tra Ossese e Terracina valida per il primo turno della fase nazionale della Coppa Italia di Eccellenza. La qualificazione ai quarti di finale si deciderà nella partita di ritorno a Terracina mercoledì prossimo.

I padroni di casa partono all’attacco e vanno vicini al gol per due volte in 10’. Al 7’ Bah conclude a rete, Martinelli para goffamente e il pallone finisce fuori passando a pochi centimetri dal palo. Al 10’ è Gueli a sfiorare il vantaggio con una punizione che il portiere respinge brillantemente in calcio d’angolo. Il Terracina si affaccia nella metà campo avversaria al 28’ andando a due passi dalla rete con una conclusione ravvicinata di Sossai, ma Cherchi si esalta compiendo un grandissimo intervento.

La ripresa è un monologo dell’Ossese. Dopo 1’ è ancora una punizione di Gueli a mettere i brividi a Martinelli. Al 70’ i bianconeri passano in vantaggio con Oggiano ma l’arbitro annulla per un evidente fuorigioco. Dopo 5’ la squadra di mister Fadda sfiora nuovamente il vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Villa colpisce di testa ma il difensore ospite Sossai salva sulla linea di porta. Poi più nulla sino al termine.

