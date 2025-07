Peccato Italia, era quasi fatta 

INGHILTERRA 2

ITALIA 1

(dopo i tempi supplementari)

Inghilterra (4-3-3) : Hampton; Bronze, Williamson (40’ st Agyemang), Morgan, Greenwood (15’ 2ts Carter); Toone, Walsh (1’ sts Clinton), Stanway (32’ st Kelly); James (1’ st Mead), Russo (40’ st Beever-Jones), Hemp. Ct Wiegman.

Italia (5-4-1) : Giuliani; Oliviero, Lenzini (44’ st Piga), Salvai, Inari Di Guglielmo; Cantore (28’ st Cambiaghi), Caruso, Giugliano (44’ st Greggi), Bonansea (28’ st Severini); Girelli (19’ st Piemonte). Ct Soncin.

Arbitra : Martincic (Cro)

Reti : 33’ pt Bonansea; 51’ st Agyemang, 14’ 2ts Kelly.

Ginevra. Svanisce nel modo più doloroso il sogno dell’Italia di approdare alla finale del campionato europeo femminile. A Ginevra, in un match che ha ricordato la finale maschile di Euro 2000, le azzurre di Soncin perdono 2-1 con l’Inghilterra ai supplementari, dopo essere state per oltre un’ora in vantaggio. In finale (contro una tra Germania e Spagna, vanno le inglesi campionesse in carica, che già avevano rimontato da 0-2 nella ripresa contro la Svezia.

L’epilogo

Partiamo dalla fine. L’Italia è in vantaggio 1-0 al 90’. L’arbitra Martinic comanda 7 minuti di recupero e, all’ennesimo assalto, l’Inghilterra mette un pallone da sinistra che Giuliani non trattiene. La palla arriva sui piedi di Agyemang, appena entrata, che di destro spara un rasoterra che palla sotto le gambe di Salvai e della stessa Giuliani: è il 96’. In panchina, capitan Girelli, uscita per un infortunio muscolare a metà ripresa, è in lacrime. Poco prima, Severini aveva tirato in bocca al portiere un pallone da non più di un metro, scatenando la più classica legge del contrappassi calcistico. Ma non è finita: nel supplementari le squadre sono stanche, l’Inghilterra ha più personalità e mena la danza. Al 13’ minuto del secondo tempo, l’arbitra croata vede un fallo di Severini in area in area e assegna il rigore. Batte Kelly, Giuliani compie il miracolo, sul pallone respinto si avventano la stessa Kelly e Toone (che anziché strae al limite arrivava di corsa da più lontano), la difesa azzurra e lenta e la stessa Kelly tocca in rete il pallone che vale la finale. Le azzurre piangono, sembra un ingiustizia ma il loro Europeo è da applausi. E il ct Soncin, ai microfoni della Rai, le ringrazia per ciò che hanno fatto: «Una sola parola: orgoglio».

