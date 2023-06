Pd, Zaher capogruppo 

Cambio ai vertici del gruppo del Pd nel Consiglio comunale di Selargius: il ruolo di capogruppo passa dal consigliere Francesco Lilliu al collega di partito Omar Zaher, il dem selargino che in occasione delle Amministrative dello scorso anno aveva incassato 458 preferenze, il più votato fra i banchi della minoranza. «Continuerò il mio impegno al fianco del partito», commenta Zaher dopo l’annuncio fatto in Consiglio dallo stesso Lilliu. «Sempre con la stessa missione: lavorare per la mia città, come faccio da oltre vent’anni».

